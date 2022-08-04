人民网北京8月4日电 8月2日，美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区。多国政府、政党、政要发声表示强烈谴责，重申坚定奉行一个中国原则，坚决支持中方维护国家主权和领土完整。

多米尼克外交部发表声明表示，多与国际社会一道对佩洛西窜访中国台湾地区表示关切，此举严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重侵犯中国主权和领土完整。多方重申坚定支持一个中国原则，台湾问题纯属中国内政，敦促国际社会从维护中美关系发展和海峡两岸和平稳定出发，不干涉台湾事务，不与中国台湾地区进行任何官方往来。

古巴共产党中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯-卡内尔及古共中央政治局委员、书记处书记莫拉莱斯、外长罗德里格斯分别通过推特转发古外交部声明，重申古方对一个中国原则的无条件支持。

尼加拉瓜总统奥尔特加在出席尼空军成立43周年纪念活动仪式上发表讲话坚定支持中方立场并表示，美无法接受自身衰落，不断对华挑起攻势。佩洛西窜访台湾背后当然是美政府在作祟，再次充分证明其口是心非。我们相信中国人民绵延千年的力量、智慧和经验，相信中国一定会作出正确回应。此等挑衅只会让中国更为强大，美国苦心维系的霸权终将更加衰落。

委内瑞拉外交部发表公告，谴责佩洛西窜访台湾这一对华干涉行径，表示中华人民共和国政府是全中国唯一和真正的合法代表，委政府珍视委中全面战略伙伴关系和两国友谊、合作与团结，无条件奉行一个中国原则。

委内瑞拉执政党统一社会主义党发表公报，强烈谴责佩洛西窜访台湾，表示此举严重践踏中国主权和领土完整，严重违反一个中国原则，委方对此坚决反对。统社党坚定支持中国共产党和中国政府捍卫国家主权和领土完整所作努力。

委内瑞拉共产党发表公报，强烈谴责佩洛西窜访台湾，重申坚定支持一个中国原则。

玻利维亚共产党发表公报，谴责佩洛西窜访台湾。公报指出，面对美国挑衅、侵犯中国主权和领土完整的行径。玻共坚定支持中国政府和人民。一个中国原则、台湾是中国领土不可分割一部分为国际社会所普遍公认。联大决议早在1971年即承认中华人民共和国政府是代表中国唯一合法政府。佩洛西窜访台湾是令人不齿的挑衅行为。公报重申，玻共将同玻各政治、民间、社会组织一道揭批美国破坏国际安全和稳定的帝国主义行径，美方行径挑战国际法和国际关系基本准则，危及世界和平，必须负全责。

墨西哥参议院副议长纳罗在墨主流媒体《墨西哥先驱报》发表署名文章，指出佩洛西窜访台湾是非法的，极大加剧了世界不稳定甚至陷入军事冲突的风险。墨西哥对美国一些政客践踏他国主权、干涉别国内政的行径深表忧虑，墨方强烈呼吁美方切实尊重他国权利。

墨西哥众议院墨中议会友好小组主席波列文斯基在众议院常设委员会上公开发声重申支持一个中国原则，谴责佩洛西窜访台湾的恶意挑衅行为。

哥斯达黎加人民先锋党总书记瓦尔加斯表示，该党支持中方捍卫主权和领土完整。广泛阵线党发表声明，支持一个中国原则，谴责美国政府破坏全球稳定的挑衅行为。

多米尼加拉中友协秘书长冈萨雷斯表示，佩洛西意在挑衅中国主权。多科学院院士克林格表示，美国政府难辞其咎。美中期选举将至，佩洛西窜访台湾意在争取选票，但此举无法扭转美国内选举态势，只会加剧中美矛盾，危害台海局势稳定。

巴西共产党主席桑托斯和国际关系书记普雷斯特斯在该党“21世纪国际网”联名发表题为《台湾：帝国主义挑衅中国并再度威胁世界和平》的声明，谴责佩洛西窜访台湾公然违背中美三个联合公报，批驳美方霸权主义行径，表达对一个中国原则的支持。

智利执政联盟成员党智共产党在机关报《世纪报》上发表公告，谴责美政府对中国挑衅行为。智共主席泰列尔并接受采访对美行为表示强烈谴责。

乌拉圭共产党总书记卡斯蒂略致函中国驻乌大使王刚，支持一个中国原则，坚决反对美国针对中华人民共和国的挑衅行为。卡表示，佩洛西众议长无视中国政府警告，窜访中国台湾地区，公然违反了联合国1971年10月25日以来承认的一个中国原则，是对中国内政不可接受的干涉。卡指出，以世界之主自居的人明目张胆的挑衅行为暴露了其外交政策的侵略性，其唯一目的是破坏全球和地区稳定，维护其霸权角色。卡强调，乌共将坚定不移地支持中国共产党、中国政府和人民维护主权与和平。世界人民的友谊与合作将战胜狂妄自大和挑衅侵略，乌共愿同中国一道坚决捍卫世界多极化。

特立尼达和多巴哥执政党人民民族运动党青年团主席英尼斯发推特表示，特多始终恪守一个中国原则，坚决遵守联合国大会2758号决议。

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