本届克利伯环球帆船赛总冠军 “青岛号”。人民网记者 邢雪摄

人民网伦敦7月30日电 （记者余颖、邢雪）30日下午2时许，“青岛号”历经1063天、4万余海里的航程驶抵伦敦皇家阿尔伯特码头，全场观众沸腾，欢呼声此起彼伏。当日，克利伯环球帆船赛2019-20赛季正式落下帷幕。代表中国城市出赛的三艘帆船表现不俗，“青岛号”荣获得赛季总冠军，“三亚号”排名第六，“珠海号”排名第九。中国驻英国大使郑泽光、大使夫人华梅参赞出席了决赛招待会及颁奖礼。

据介绍，克利伯环球帆船赛由英国航海家罗宾·诺克斯·约翰斯顿爵士创办于1996年，被认为是世界上最具影响力的业余航海赛事。帆船由参与比赛的城市命名或组织命名，由一名职业船长和安全大副率领，船上有60至70人次来自不同国家、各行各业的“大使船员”。每个赛季历时10个月，航程约4万海里，一般于9月从英国出发，次年7月返回英国。本次赛季也是中国元素最为丰富的一届比赛。11艘帆船中有3艘以中国城市命名：“青岛号”“三亚号”和“珠海号”。

2019-20赛季于2019年9月开赛，因新冠疫情中断，后于2022年3月重启，710名世界各地的“大使船员”参加，其中包括48名中国船员。11艘参赛帆船展开激烈的角逐，在经历了4万余海里航程、6次大洋跨越和8个赛段比拼后，“青岛号”以绝对优势获得赛季总冠军。该船船长为英国人克里斯·布鲁克斯，最后赛段有4名中国船员参加。码头现场气氛热烈，中外船员一起泼洒香槟欢庆胜利，中国船员郑毅激动地表示，非常高兴参加这次赛事，让更多的人了解帆船运动和帆船文化。“中国也有非常好的帆船文化，我更骄傲自己作为一名青岛人宣传中国帆船运动的风采。”郑毅说。

中国驻英国大使郑泽光和克利伯赛事创办人罗宾爵士共同为“青岛号”颁发了冠军奖杯。郑泽光看望了所有中国船员，对他们完成环球航行壮举表示祝贺。郑泽光表示，很高兴看到三艘以中国城市命名的帆船参赛，通过冠名参加这一航海界盛事，能让国际社会更好地认识一个开放、包容和自信的中国。上世纪80年代以来，现代帆船和帆板运动在中国迅速发展，涌现出李丽珊、徐莉佳等奥运冠军。以青岛为代表的中国海滨城市，越来越注重在青少年中普及这一运动。相信本次中国船队取得的好成绩，会鼓励更多青少年爱上这项运动。

郑泽光表示，中国是世界上航海历史最为悠久的国家之一，早在商代就出现了帆船运输，汉代以来的“海上丝绸之路”成为东西方交流的重要通道，明代“郑和七下西洋”更谱写了中外友好交往的佳话。今天，我们仍然积极践行“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神，愿与各国同舟共济、团结合作，共同构建人类命运共同体。在这项赛事中，世界各国的船员们跨越了国别、政治、文化、宗教等障碍，同舟共济、乘风破浪，达成了共同的目标。这其中蕴含的精神，同人类命运共同体理念完全一致。面对当前全球面临的共同严峻挑战，各国都应像克利伯赛事的参赛人员一样，不畏风浪、携手并进、共克时艰。

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