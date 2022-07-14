“中国文化日”活动在哈萨克斯坦首都举行

人民网努尔苏丹7月14日电（记者周翰博）由哈萨克斯坦留华毕业生协会组织的“中国文化日”活动13日在哈首都努尔苏丹举行。留华毕业生、高校教师、中国文化爱好者以及两国媒体记者百余人参加了当天的活动。

哈萨克斯坦留华毕业生协会主席叶列乌西佐娃在发言时指出，自2021年成立至今，留华毕业生协会组织了一系列会议、慈善活动和各类比赛，为众多校友和中国文化爱好者提供了一个相互交流的平台。“受疫情影响，此前的活动都是在线上举行。本次‘中国文化日’活动是首场线下活动。今年，协会还计划组织更多活动，包括旨在促进留学生就业的中国企业见面会。”

“哈萨克斯坦总统托卡耶夫曾说过，‘想要了解一个国家，只懂语言是不够的，还应该了解这个国家的文化。’”叶列乌西佐娃表示，中华民族拥有悠久的历史和灿烂的文化，加强文化交流有助于巩固哈中两国传统友谊。“人们常说，远亲不如近邻。这句话很好地诠释了哈中两国关系。我们非常幸运能够与中国为邻。”建交以来，哈中各领域合作达到了前所未有的新高度。“我相信，合作没有尽头。我们可以携手为巩固两国友谊与伙伴关系贡献力量。”

哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学国际关系办公室主任凯莫尔季诺娃发言指出，在“丝绸之路大学联盟”框架内，纳扎尔巴耶夫大学已与北京大学、人民大学、上海交通大学、复旦大学等中国一流高校建立起合作伙伴关系。“文化、科学、教育领域的交流是民间友谊和公共外交的重要组成部分。留学生是建立和维持两国友好关系的重要纽带。”

活动期间，哈萨克斯坦的文艺工作者和中国文化爱好者为大家表演了中文歌曲和传统舞蹈，展示了气功、太极拳和茶艺。现场观众还品尝了极具特色的中国火锅。

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