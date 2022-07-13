人民网华盛顿7月13日电 （记者李志伟）美国劳工统计局13日发布数据显示，美国6月消费者价格指数（CPI）环比上涨1.3%。在过去12个月之中，美国消费者价格指数上涨了9.1%。这是1981年11月以来最大同比涨幅，再创40年来新高。

数据显示，美国6月CPI环比和同比涨幅均较5月显著扩大。美国6月CPI环比上涨1.3%，是2005年以来最大涨幅。这主要是由于汽油、住房和食品价格上涨。6月，能源价格指数上涨7.5%，其中汽油价格指数上涨11.2%；食品价格指数上涨1%。

美国劳工统计局表示，过去12个月里，扣除食品和能源以外的所有项目价格指数上涨5.9%。能源价格指数上涨41.6%，这是自1980年4月以来最大的同比涨幅。同时，在过去12个月里，美国食品价格指数上涨了10.4%，这是1981年2月以来最大涨幅。

彭博新闻社评论说，美国6月通胀加速，超过人们的预期，凸显出不间断的价格压力，这将使美联储或在本月晚些时候再次大幅加息。此前，根据彭博新闻社的调查，经济学家们预计6月份CPI环比上涨1.1%，同比上涨8.8%。而美国劳工统计局的数据超过了人们的预期。

彭博新闻社称，炽热的通胀数据再次证实，价格压力在整个美国经济中普遍存在，并持续削弱消费者的购买力和信心。这将使美联储官员继续采取激进的政策路线，并给美国总统拜登以及国会的民主党人带来更大压力。

(责编：刘洁妍、常红)