“奥林匹克文化与全球文明传播”专题研讨会现场。 人民网记者 莽九晨摄

人民网北京7月13日电 （记者莽九晨、樊帆）7月13日，由首都文明工程基金会、中国传媒大学、《文明》杂志社联合主办、中国传媒大学人类命运共同体研究院承办的“奥林匹克文化与全球文明传播”专题研讨会在中国传媒大学召开。来自中国传媒大学、首都文明工程基金会、《文明》杂志社等机构的十余位专家学者共聚一堂，围绕“人类命运共同体理念与奥林匹克精神的国际传播”展开交流讨论。

中国传媒大学副校长段鹏表示，7月13日是北京成功申办2008年奥运会的纪念日，回顾20多年的历史，奥林匹克文化与全球文明传播的关系愈加密切。依托奥林匹克文化的全球文明传播也在全面铺开，随着北京成功举办2022年冬奥会，来自中国的奥运故事也逐渐丰富着全球文明的内涵。与此同时，世界已经进入媒介与社会一体同构的时代，短视频、元宇宙等新媒体平台不断出现，世界人民交往的渠道正变得日益多元。希望借助奥林匹克文化的全球传播，让中国故事更好融入世界故事，推动奥林匹克价值与人类命运共同体理念交相辉映。

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