新华社里约热内卢7月12日电 专访：文化总是国际交往中的先行者——访巴西著名演员卢塞莉亚·桑托斯

新华社记者赵焱 陈威华

“文化总是国际关系和交往中的先行者。我被中国人民认识是因为一部电视剧，我扮演的人物伊佐拉至今还被许多中国人记得。除了影视文化方面的交流外，我还有幸先后随两位巴西总统到中国访问，为巴中两国的交往作出了自己小小的贡献。”巴西著名演员卢塞莉亚·桑托斯在接受新华社记者专访时说。

20世纪80年代，作为改革开放后首批进入中国观众视野的外国电视剧，巴西电视连续剧《女奴》迅速火遍全中国，剧中女主角伊佐拉的扮演者卢塞莉亚·桑托斯凭借这部剧在1985年摘得中国大众电视金鹰奖最佳外国女主角奖，成为首位获此殊荣的外国女演员。

“很高兴这个角色让中国人民认识了巴西，从而促进了巴西与中国两个国家后来在政治和经济上不断深入的交往。”桑托斯说。

桑托斯在中国获奖后就与中国影视界同行建立了联系。1992年她带领四川电视台的一个摄制组在巴西拍摄了纪录片《美丽的巴西》。巴西前总统卡多佐访问中国期间，这部纪录片频繁播出，因为它是当时唯一一个由中国电视台拍摄的介绍巴西的节目。1996年，桑托斯又带领一个巴西摄制组赴中国拍摄了系列专题片《今日中国巨变》。

“直到现在中国影视界的朋友们还经常邀请我去中国，当然他们来巴西访问时也会来找我，通过我更多地了解巴西的影视产业，进而了解巴西的风土人情。我很自豪能够成为两国文化、特别是影视产业交往的一座桥梁。”她说。

随着科技的发展，更多影视作品开始通过线上传播。今年7月，旨在推动中华影视节目海外融媒体传播的中国影视海外传播品牌“China Zone”在巴西正式开播，巴西民众可以通过当地落地平台观看有葡萄牙文配音或字幕的中国电影、电视、纪录片、动画片等影视节目，进一步了解中国和中国文化。

桑托斯参加了“China Zone”在巴西的开播仪式，并为该品牌在巴西上线剪彩。她在开播仪式上说：“世界已经进入数字化时代，线上观影是一条方便民众的途径。”

桑托斯说巴西民众对流媒体平台影视作品的进入已经期待了很久，她说：“我很喜欢一些中国电影，比如张艺谋导演的《大红灯笼高高挂》《秋菊打官司》等，之后我发现中国还有很多优秀的青年导演、优秀的影视作品。在巴西有很多年轻人也喜欢中国的电影。”

桑托斯表示，巴西和中国虽然远隔重洋，但对艺术的追求是互通的，“无论是古装片还是现代剧、爱情片还是纪录片，都会在巴西受到欢迎。希望文化的交流可以不断促进人心相通，也促进我们各国间的交往。”

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