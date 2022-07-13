新华社洛杉矶7月12日电（记者谭晶晶）继美国总统拜登11日公布首张詹姆斯·韦布空间望远镜拍摄的全彩宇宙深空图像后，美国航天局12日公布了更多韦布空间望远镜拍摄的全彩宇宙图像及光谱图。

这是美国航天局7月12日公布的詹姆斯·韦布空间望远镜拍摄的宇宙图像。新华社发（美国航天局供图）

这些图像包括：银河系中的系外行星“WASP-96b”的光谱图，这一行星位于距地球约1150光年的南天星座凤凰座，光谱图首次呈现了该行星有水、雾霾和云等特征；距地球约2000光年的南环星云，图像展示了这一行星状星云的全貌；位于飞马座的斯蒂芬五重星系，图像揭示了该星系的超大质量黑洞附近气体的速度和成分；船底座星云，图像呈现了其最早期、快速形成的阶段。

拜登11日公布的图像是韦布空间望远镜拍摄的“SMACS 0723”星系团，包含数千个星系，还包含迄今用红外线观测到的最微弱的天体。图像覆盖的广袤宇宙中这片星空的大小，相当于地面上的人展开手臂后观察上面的一粒沙。

这是美国航天局7月12日公布的詹姆斯·韦布空间望远镜拍摄的宇宙图像。新华社发（美国航天局供图）

美国航天局在12日发布的公报中说，韦布空间望远镜观测到的首批图像通过展示宇宙历史的各阶段讲述了未知宇宙的故事，既有系外行星，也有早期宇宙中最遥远的可观测星系。

公报称，韦布空间望远镜首批图像和光谱图的发布标志着其科学任务的开端，世界各地的天文学家将有机会使用韦布空间望远镜携带的仪器来观测太阳系中的天体及早期宇宙中的天体。

韦布空间望远镜由美国航天局与欧洲航天局、加拿大航天局联合研究开发，被认为是哈勃空间望远镜的“继任者”。该望远镜于2021年12月25日从法属圭亚那库鲁航天中心发射升空，今年1月24日顺利进入围绕日地系统第二拉格朗日点的运行轨道。

这是美国航天局7月12日公布的詹姆斯·韦布空间望远镜拍摄的宇宙图像。新华社发（美国航天局供图）

哈勃空间望远镜主要在可见光和紫外波段观测，而韦布空间望远镜主要在红外波段观测。韦布空间望远镜的任务目标包括观测135亿多年前的宇宙中第一批星系是如何诞生的，研究星系演化的各阶段，观察恒星及行星系统的形成等。

这是美国航天局7月12日公布的詹姆斯·韦布空间望远镜拍摄的宇宙图像。新华社发（美国航天局供图）

这是美国航天局7月12日公布的詹姆斯·韦布空间望远镜拍摄的宇宙图像。新华社发（美国航天局供图）

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