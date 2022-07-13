新华社布鲁塞尔7月12日电（记者林浩 康逸）欧盟成员国经济和财政部长会议12日在布鲁塞尔举行，重点讨论欧盟经济状况、财政可持续性及正式批准克罗地亚加入欧元区等议题。

根据会后发布的新闻稿，会议指出，受能源和大宗商品价格飙升以及乌克兰危机等因素影响，欧盟经济面临的不确定性上升。部分欧盟成员国公共债务占国内生产总值的比重仍然很高，大大高于新冠疫情前水平。物价上涨对实际收入构成压力，加之融资条件收紧和汇率波动，企业、家庭和政府偿债能力将承压。会议呼吁对通胀快速上升保持警惕，必要时通过针对性措施保护脆弱群体，防止经济恶化。

会议指出，从中长期来看，在政策不变的情况下，受政府债务水平上升、人口老龄化等因素影响，欧盟部分成员国在财政可持续性方面面临高风险。公共债务高企将阻碍经济增长，并在欧元区产生负面溢出效应。

会议正式批准克罗地亚于2023年1月1日加入欧元区。欧盟轮值主席国捷克财政部长兹比涅克·斯坦尤拉表示，克罗地亚已满足所有必要经济标准，明年起将用欧元取代克罗地亚库纳。

此外，会议还批准以优惠长期贷款方式向乌克兰提供10亿欧元金融援助。自乌克兰危机爆发以来，欧盟对乌克兰的金融支持已达22亿欧元。

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