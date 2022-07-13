人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

欧盟经济和财政部长会议聚焦经济和债务风险

2022年07月13日14:34 | 来源：新华网
小字号

　　新华社布鲁塞尔7月12日电（记者林浩 康逸）欧盟成员国经济和财政部长会议12日在布鲁塞尔举行，重点讨论欧盟经济状况、财政可持续性及正式批准克罗地亚加入欧元区等议题。

　　根据会后发布的新闻稿，会议指出，受能源和大宗商品价格飙升以及乌克兰危机等因素影响，欧盟经济面临的不确定性上升。部分欧盟成员国公共债务占国内生产总值的比重仍然很高，大大高于新冠疫情前水平。物价上涨对实际收入构成压力，加之融资条件收紧和汇率波动，企业、家庭和政府偿债能力将承压。会议呼吁对通胀快速上升保持警惕，必要时通过针对性措施保护脆弱群体，防止经济恶化。

　　会议指出，从中长期来看，在政策不变的情况下，受政府债务水平上升、人口老龄化等因素影响，欧盟部分成员国在财政可持续性方面面临高风险。公共债务高企将阻碍经济增长，并在欧元区产生负面溢出效应。

　　会议正式批准克罗地亚于2023年1月1日加入欧元区。欧盟轮值主席国捷克财政部长兹比涅克·斯坦尤拉表示，克罗地亚已满足所有必要经济标准，明年起将用欧元取代克罗地亚库纳。

　　此外，会议还批准以优惠长期贷款方式向乌克兰提供10亿欧元金融援助。自乌克兰危机爆发以来，欧盟对乌克兰的金融支持已达22亿欧元。

(责编：高歌、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部