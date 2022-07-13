美国总统约瑟夫·拜登出访中东地区前在媒体发文，称上任以来中东“更加稳定和安全”，这次访问将延续“那些有希望的趋势”。伊朗外交部12日回应，拜登文章是对美国中东政策“片面和与实际不符的描述”。

拜登定于13日至16日访问以色列、巴勒斯坦约旦河西岸和沙特阿拉伯。这将是他就任总统一年半来首访中东。白宫方面称，拜登将在访问期间同以色列和阿拉伯盟国讨论应对“来自伊朗的威胁”以及加强防空领域合作等议题。

伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼12日在一份声明中指出，要想让中东更加稳定和安全，美国就必须停止分化地区国家、停止向这一地区输出武器、尊重地区各国主权和领土完整并停止制造“伊朗恐惧症”。

卡纳尼警告，如果不能“纠正这些错误以及引发危机的政策”，美方将成为中东地区不稳定的“主要责任方”。

卡纳尼说，如果美国政客真的想要一个更加稳定和安全的中东地区以及一个对自己和他人都安全的世界，他们最好了解世界的新现实，不要试图把美国的价值观和单边主义强加给别人，让地区国家根据自身的价值观、利益和现实行事，在区域合作框架内确保各国安全和集体利益。

对于拜登在文中扬言将联合盟友“孤立”伊朗，通过外交和经济压力迫使伊朗恢复履行伊核问题全面协议，卡纳尼批评，拜登政府口口声声要重返伊核协议以弥补前任共和党籍总统唐纳德·特朗普的错误，却在实践上延续相同的做法。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核问题全面协议。伊朗承诺限制核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方去年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊恢复履约问题。美国间接参与谈判。第八轮谈判于12月27日启动，今年3月11日暂停。在欧洲联盟协调下，伊朗和美国6月底在卡塔尔首都多哈就恢复履行伊核协议举行为期两天的间接谈判，依旧没有取得突破。

伊朗外交部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希扬在社交媒体上对拜登隔空喊话：“不能通过指责和制裁来强加美国的片面观点，外交不是一条单行道。”（高文成）（新华社专特稿）

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