英国执政党保守党定于13日举行新党首选举首轮投票，开启新首相之争的“第一战”。现阶段，已有3名竞选人获得至少20名保守党议员支持，拿到参与首轮投票的“入场券”。

根据保守党方面11日公布的选举规则，新党首选举大致分两个阶段：第一阶段由358名保守党下院议员投票锁定两名最终候选人，第二阶段由所有保守党党员投票，胜出者出任新党首及英国新一任首相。

竞选人提名程序在当地时间12日18时（北京时间13日1时）前完成，获得至少20名保守党议员支持的竞选人进入第一阶段首轮投票。首轮投票中，无法获得至少30名议员支持的竞选人将被淘汰。第二轮投票定于14日举行，届时如果仍未决出排名前两位的候选人，下周将继续举行投票。

鲍里斯·约翰逊上周宣布辞去执政党保守党党首和首相职务后，11人先后宣布加入继任者角逐，包括前财政大臣里希·苏纳克、前卫生大臣赛义德·贾维德、财政大臣纳齐姆·扎哈维、前外交大臣杰里米·亨特、议会下院外交委员会主席汤姆·图根达特、贸易政策国务大臣彭妮·莫当特、外交大臣伊丽莎白·特拉斯等。

现阶段，已有3人获得至少20名议员支持，顺利进入首轮投票，即苏纳克、图根达特和莫当特。媒体预计，特拉斯、扎哈维和亨特也有望迈过首轮投票的门槛。

在路透社看来，苏纳克、莫当特和特拉斯是这场选战中的主要“领跑者”。

苏纳克12日正式启动竞选宣传活动。他5日辞去财政大臣职务。正是他和贾维德辞职，引发政府高官“离职潮”，迫使约翰逊同意下台。

苏纳克当天在竞选宣传活动中说，他是接替约翰逊的合适人选，有能力应对英国当前经济困境。针对其他竞选人提出的大幅减税承诺，他呼吁对手不要“讲好听的童话”，称自己将以抑制通胀为优先任务。

副首相多米尼克·拉布和交通大臣格兰特·沙普斯对苏纳克表示支持，称后者有“经验和能力”成为英国新一任首相。沙普斯原本也加入选战，但很快放弃，转而支持苏纳克。

作为苏纳克的主要对手之一，特拉斯12日获得约翰逊政府两名大臣支持。据英国媒体报道，这两名大臣据信与约翰逊关系密切，并且都批评过苏纳克。

按照英国媒体的说法，无论谁出任新首相，都将面临英国当前严重通胀、高额债务、经济增长缓慢、民众生活成本飙升等一系列难题。不过，这些竞选人需要先挺过激烈的党内竞争，其中一些人恐将遭遇对手的恶意品评。（张旌）（新华社专特稿）

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