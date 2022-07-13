本报记者 陈一鸣

10年前，阿曼达开始在徐工巴西制造有限公司（以下简称“徐工巴西”）工作，她也是这家公司在巴西的第一名当地员工。

巴西米纳斯州包索市是徐工在海外的首个全资生产基地，这里也是阿曼达的家乡。2012年，毕业不久后，她在包索市一家酒店打工，碰巧遇到了正在当地建厂的徐工员工。因为懂英语，阿曼达主动承担了中方员工的接待工作。不久后，她正式成为徐工巴西的员工。

10年多来，从前台接待到销售员，从业务部经理到大客户总监，阿曼达在自身成长中见证了徐工巴西的发展，以及公司给当地带来的变化。“很多巴西员工在中国工厂获得了培训、掌握了技能、提高了收入，变得更加自信。”阿曼达告诉记者。

2014年6月，徐工巴西制造基地在包索市正式建成投产，并实现本地化运营。“徐工是一家掌握核心零部件技术的工厂，自主研发生产的变速箱、液压件等设备，获得了巴西乃至世界各国的认可。”徐工巴西工艺技术部经理道格拉斯向记者介绍。道格拉斯大学毕业后在工程机械行业工作多年，2016年加入徐工巴西。“7年来，我在这里学习到不少先进的生产技术、管理经验，还收获了爱情。”道格拉斯表示，徐工在巴西当地采用的是高技术含量、高附加值、大吨位的技术创新战略，生产的装备广泛参与到巴西矿业、农业、基础设施、重大项目等各个领域的生产和建设中。

新冠肺炎疫情发生后，巴西许多企业减员关厂。但徐工巴西不仅不裁员，反而扩大招聘本地员工，员工数量从疫情初期的400多名，增加到800多名。为解决巴西面临的设备短缺，市场需求无法满足等困难，徐工紧急协调资源，保障工厂不停工，助力巴西经济恢复。“这体现了中国制造业的强大实力和完整的产业链支撑。”阿曼达说，“感谢徐工给我们提供就业岗位，疫情防控期间，工厂为帮助员工渡过难关，主动为员工和家属提供防疫物资，组织员工接种疫苗，无微不至的关怀让我们倍感温暖！”

徐工设备在巴西市场越来越受欢迎。今年4月举行的第二十七届巴西农业技术博览会上，徐工巴西针对当地不同工程所在地的具体情况，推出了液压挖掘机、装载机等多款产品，可用于农场、水利、园林等不同农业场景。展会上，徐工巴西和巴西最大的矿用设备销售和租赁商达成战略合作，签署了2亿美元的新能源设备供应协议，包括600多台新能源产品。5月18日，世界第一大铁矿石生产和出口商巴西淡水河谷与徐工巴西签订了首批矿山设备采购协议。亲身经历了与徐工巴西洽谈的淡水河谷采购代表马可·布拉加深有感触地说：“中国企业成为我们的供应商，让我们能够借助中国制造业几十年发展所积累的规模和技术，推动巴西工业化建设实现更好发展。”

《 人民日报 》（ 2022年07月10日 07 版）

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