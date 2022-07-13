本报记者 闫韫明

乌干达姑娘迪赛雅一只手握着电焊笔，另一只手娴熟地把电线焊接到灯泡底座上。一会儿工夫，工作台上的几摞灯座都焊接完成。

“以前在家里务农，兄弟姐妹多，生活很拮据。”在中乌姆巴莱工业园内的明珠科技有限公司（以下简称“明珠科技”）找到这份工作后，迪赛雅的收入改善了家里的生活。“现在我的工资不仅可以供两个妹妹上学，还为家里购买了两块地。”迪赛雅希望两个妹妹毕业后，也能到工业园工作。

明珠科技是入驻中乌姆巴莱工业园的第一家企业，公司每年生产约300万只LED球泡灯和日光灯等照明用品，销往乌干达及肯尼亚、南苏丹等国家。公司负责人陈诚介绍，此前乌干达LED灯具多以进口为主，中国企业的到来填补了市场空缺，创造了上百个就业岗位，培养了一批像迪赛雅一样的本土熟练工人。如今，工作3年后，迪赛雅已经成为新员工的“师傅”，向他们传授灯泡焊接技术。

中乌姆巴莱工业园占地2.51平方公里，由乌干达天唐集团投资建设。姆巴莱是乌干达通往肯尼亚蒙巴萨出海口的交通枢纽城市，工业园毗邻东非标轨铁路和3条国家级公路，可以辐射周边2亿人口市场。自2018年3月启动以来，园区已吸引23家企业入驻，其中15家企业已投产运营，涵盖冶金建材、机械制造、日化母婴用品、服装纺织、家用电器、电力设备等领域。

走进园区内，鲁班工坊的招牌格外醒目。这座鲁班工坊由天津工业职业学院、埃尔贡乌干达技术学院、天唐集团共同建设，2020年正式揭牌运行。30岁的桑代在天唐集团工作近10年，去年，公司推荐他进入鲁班工坊接受为期3年的培训，学习计算机和焊接技术。“以前我只会做些简单的工作。在鲁班工坊里，中国和乌干达老师共同授课，理论和实践相结合，效果非常好，我掌握的技术越来越多。”桑代说。

桑代的很多同学都是由中国企业推荐入学。“在这里，我们无需交纳学费，就学到了很多有用的知识。”桑代如今已经给家里建了新房，孩子上学也有保障，“我会继续努力学习技术，过上更好的生活！”

园区行政助理伊布拉告诉记者，“有了工业园，周边村镇的面貌也焕然一新。”从前园区周边条件简陋，如今崭新的道路、楼房、设施随处可见。以前附近有所小学的孩子们没有书本，没有纸笔，甚至有的连鞋都穿不起，在园区的支持和帮助下，现在也完全变样了。

乌干达总统穆塞韦尼表示，建立工业园对以农业经济为主的乌干达意义重大，有助于提升乌工业化进程、促进经济发展、改善居民生活水平。据了解，园区将于2024年完成全面开发，届时将吸引约60家企业入驻，创造1.5万个就业岗位，打造集加工、制造、进出口、海外仓、投资服务及管理、商务咨询于一体化的综合性、国际化新型工业园。

《 人民日报 》（ 2022年07月10日 07 版）

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