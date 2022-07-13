本报记者 赵益普

沙卡的家乡在泰国东北部偏远山区，2014年进入位于泰中罗勇工业园的富通集团（泰国）通信技术有限公司（以下简称“富通”）工作。凭借个人努力和公司培养，他从一线操作员工成长为制造科科长，并在2021年荣获公司“年度先进工作者”称号。工作稳定，生活逐渐富裕，沙卡买了房子，把家人也接到罗勇府居住。“8年前，我还是一名流水线工人。”沙卡说，“现在的生活，超出了之前的想象。”

在富通，85%以上的员工是泰国人，他们像沙卡一样通过自身奋斗改善生活。在富通的通信光缆厂工作的技工潘帕娜告诉记者，中国企业薪资待遇较高，在这里工作内心有一种自豪感：“我们的工厂是东盟地区规模最大的通信光缆厂，泰国市场上的光缆，超过50%都来自这里。这里生产的光缆在泰国网络基础设施建设中发挥了很大作用。”

泰中罗勇工业园2005年成立，地处泰国“东部经济走廊”核心区域，是泰中两国政府合作示范园区，也是中国首批境外经贸合作区之一。作为共建“一带一路”产能合作的重要载体，罗勇工业园已吸引170多家企业入驻，带动中国企业对泰投资超41亿美元，累计工业总值超220亿美元。目前，园区内有泰国员工4.5万余人，待全部开发后，将为泰国创造多达10万个就业岗位。工业园的泰国投资方安美德集团总裁邱威功说：“工业园有力拉动了就业，创造巨额外汇，为罗勇当地和泰国的经济社会发展注入了强大动力。”

走进园区，各类厂房、仓库、办公楼鳞次栉比，远处工地上，吊车、挖掘机正在忙碌。罗勇工业园总体规划面积20平方公里，其中一区12平方公里，二区8平方公里，包括一般工业区、保税区、物流仓储区和商业生活区，入园投资的中国企业涵盖汽摩配、新能源、新材料、智能家居、机械电子等产业。

泰中“一带一路”合作研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷告诉记者，罗勇工业园近年来的快速发展，离不开共建“一带一路”的推进。“泰中共建‘一带一路’合作蓬勃发展，促进了中国企业参与泰国‘东部经济走廊’建设，也给罗勇工业园带来巨大发展机遇。”他表示，罗勇工业园是集制造、仓储物流、商业生活区于一体的现代化综合工业园，充分发挥了中国传统优势产业的集群效应，促进了泰国产业的细分和完善，推动了泰国本土工业化的发展。

今年1月1日起，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效。泰国参议院外交委员会顾问、泰国法政大学经济学院副教授阿颂西认为，RCEP的生效将推动中国同东盟国家经贸往来，泰国在东盟的区位优势将进一步凸显，也为罗勇工业园的发展带来新机遇。“罗勇工业园内的中国企业大多立足泰国、辐射东盟，借助RCEP的东风，这些企业将在东盟国家获得更加广阔的市场，也将为泰国经济注入更多活力。对泰中两国而言，罗勇工业园是双赢合作的典范。”阿颂西说。

泰国投资促进委员会发布的数据显示，2021年，中国是泰国第二大投资来源国。罗勇工业园总裁赵斌告诉记者，不少中国企业选择到泰国投资，罗勇工业园在为相关企业搭建全方位服务平台的同时，也努力推动着泰国本土的工业化。“中国企业入园，为泰国带来了资金、技术、人才，也改善了就业和社会民生，罗勇工业园是泰国工业化和经济发展不可忽视的推动力量。”

《 人民日报 》（ 2022年07月10日 07 版）

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