新华社吉隆坡7月12日电 当地时间2022年7月12日，国务委员兼外长王毅在吉隆坡同马来西亚外长赛夫丁举行会谈。

赛夫丁说，马中友谊源远流长，两国高度互信、合作强劲有力。感谢兄弟的中国大力支持马方抗疫，以实际行动彰显“患难真情”。马方愿同中方保持高层互动，加强发展战略对接和互联互通，加快推进共建“一带一路”标志项目，拓展创新合作，实现跨越发展。

王毅说，中马延续千年友谊，建立了牢固互信，成为合作共赢的真诚伙伴。明后两年，双方将庆祝全面战略伙伴关系建立10周年和建交50周年，两国关系迎来新的发展机遇。此访期间，中方深切感受到马方对华的深厚情谊和对深化两国合作的殷切愿望，愿共同推动双边关系在重要的历史节点“百尺竿头，更进一步”。

赛夫丁说，马方主张的“天下一家”同中方倡导的人类命运共同体理念高度契合。马方高度赞赏习近平主席提出全球发展倡议，为发展中国家加快实现联合国2030年可持续发展议程注入强劲动力。钦佩中国共产党秉持以人民为中心理念，为中国人民带来巨大福祉，希望借鉴中国发展经验。预祝中共二十大圆满成功。马方赞同世界多极化，反对以人权为借口干涉别国内政，赞赏中方始终平等对待中小国家。欢迎中国发展壮大，并与中方一道增强亚洲力量，共同促进开放、包容的区域合作。

王毅表示，面对不确定、不稳定、不安全的国际局势，中方愿同马方加强战略沟通协作，共同维护各自正当权益，同时为世界和平稳定提供更多正能量，作出更多新贡献。中国共产党致力于为人民谋幸福，为民族谋复兴，得到广泛拥护支持。中方愿加强双方党际交流和互学互鉴，提高执政能力和水平，也为全球治理贡献东方智慧。中国是和平与安全纪录最好的大国，愿同周边国家分享发展机遇，加快共同发展振兴。

双方一致同意继续落实好中马合作高级别委员会机制首次会议成果，持续深化各领域务实合作。

双方将加强抗疫合作，助力马打造区域疫苗生产中心。

双方将推动“两国双园”取得更多成果，高质量推进东海岸铁路项目建设，探讨打造纵贯欧亚大陆的南北大通道。

双方将拓展数字通信、人工智能、大数据、云计算、新能源、低碳环保等产业合作。

双方将共促产供链稳定，加强农业和粮食安全合作，提高危机应对能力。

双方将推进中国东盟关系发展，推动人类命运共同体理念在周边落地，建设好共同家园。

会谈后，两国外长出席了广播影视、气象等合作文件签字仪式。

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