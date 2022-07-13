新华社洛杉矶7月12日电 综述：奥密克戎新亚型致美疫情再抬头

新华社记者谭晶晶

近期，新冠病毒奥密克戎毒株新亚型BA.5和BA.4在美国加速传播，掀起新一波感染高峰。美国专家在接受新华社记者采访时表示，这两种新亚型比此前的毒株传染性更强，免疫逃逸能力更强，给疫情防控带来巨大挑战。美国目前防控措施松懈，恐在今夏及秋天面临更严峻局面。

美国疾病控制和预防中心最新数据显示，BA.5已成为美国占据主导地位的毒株。截至7月2日的一周，BA.5导致的病例占全美确诊病例总数的约54%，BA.4占比约17%。自5月中旬以来，这两种新亚型导致的感染病例数持续上升。

美国艾奥瓦大学微生物学和免疫学教授斯坦利·珀尔曼在接受新华社记者采访时表示，新亚型导致的重复感染率呈上升趋势，BA.5感染病例占比还会继续增加。

美国加利福尼亚大学洛杉矶分校公共卫生学院流行病学系主任张作风教授在接受新华社记者采访时说，BA.5新亚型具有传染性强、潜伏期短、传播速度快、无症状感染者比例较高等特点，随着人们接种疫苗一段时间后抗体水平逐渐下降，这种病毒的突破感染率会较高。

张作风说，体外实验显示，BA.5和肺细胞的亲和力比较高。但是它感染人体后是否会侵袭肺部并引起重症和死亡率的明显增高，还缺乏直接人群证据。目前观察并未发现BA.5比此前的BA.2和BA.1亚型致病性和致死率更高。

美疾控中心最新数据显示，近来美国平均日增新冠确诊病例约10.6万例，平均日增死亡病例约300例，平均日增住院病例约5100例。但专家表示，美国实际病例数可能远高于官方统计数据，因为一些轻症群体不再去做检测，还有些人在家中检测，并不上报结果。

美国斯克里普斯研究所遗传学家埃里克·托波尔认为，美国真实的每日新增确诊病例数可能高达100万例。他表示，BA.5已从其“前任”亚型大幅进化，获得了极强的细胞感染性，加之其具有强大的逃逸人体从疫苗和既往感染中获得的免疫力的能力，非常令人担忧。

张作风表示，针对BA.5的有效防控措施包括：一是疫苗接种，可减少重症和死亡率；二是早期抗病毒治疗，使用治疗新冠感染的药物可预防住院和重症；三是戴口罩；四是改善饮食、锻炼身体，改善个人营养状况，增强免疫系统。

《华盛顿邮报》报道称，在BA.5来袭之际，美国许多疫情防控措施早已取消，飞行旅行已基本恢复到疫情前水平，公众大部分已放弃戴口罩、保持社交距离等措施，这些都给病毒可乘之机。

美国圣路易斯华盛顿大学医学院副教授齐亚德·阿里说，目前根本没有预防新冠感染的公共卫生措施。“风险就在那儿，显而易见，但我们已经放松了警惕。”

美国哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯在接受新华社记者采访时表示，目前离疫情结束尚早，还有很多不确定性。应该加强抗疫国际合作，确保各国能采取适当的防控措施，获得必要的诊断设备、药物、疫苗等。

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