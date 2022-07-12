新华社吉隆坡7月12日电 当地时间2022年7月12日，马来西亚总理伊斯迈尔在吉隆坡会见应邀访马的中国国务委员兼外长王毅。

王毅首先转达中国领导人对伊斯迈尔总理的亲切问候，表示中马有着跨越千年的传统友谊，互为互利合作的战略伙伴。中马关系历经国际风云和各自国内形势变化考验，保持健康稳定发展势头，为两国和两国人民带来重要福祉，为地区和世界和平繁荣作出积极贡献。中方愿以明年两国建立全面战略伙伴关系10周年和后年中马建交50周年为契机，为双边关系下步发展明确新方向，设定新目标，谋划新重点，开辟新篇章。加强双方互联互通、数字经济、绿色发展、农业等全方位合作。中方鼓励支持中国企业赴马投资兴业，助力马加快工业化进程。

王毅说，中方始终从战略高度和长远角度看待中马关系，支持马方在地区和国际事务中发挥重要作用，赞赏马方作为重要发展中国家和新兴市场代表出席全球发展高层对话会，为汇聚全球发展共识作出积极贡献。面对变乱交织的国际局势，中方愿同马方加强团结协作，为当今世界注入更多稳定性。

王毅说，总理先生提出的“天下一家”同习近平主席提出的人类命运共同体理念相通，目标一致，中方愿同马方加强对接，朝着构建中马命运共同体的方向携手并进，为两国友谊注入新的时代内涵，为人类进步事业作出中马的贡献。

伊斯迈尔请王毅转达对中国领导人的亲切问候，感谢中方为马方抗疫提供宝贵支持，表示马中关系至关重要。马中友谊源远流长，马来西亚在东盟国家中最早同中国建交，两国务实合作成果累累，重大项目顺利推进。马方对双边关系的未来充满期待，愿深化双方各领域合作和互联互通，探讨积极参与泛亚铁路合作。欢迎更多中国企业赴马投资，开展5G等高科技合作，助力马实现创新、包容、可持续发展。

伊斯迈尔表示，马方高度重视习近平主席最近提出的系列重要倡议，赞赏中方为全球治理贡献中国方案，愿同中方加强多边事务沟通协调，共同应对粮食安全等全球紧迫挑战，共同维护和平稳定、捍卫公平正义。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了看法。

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