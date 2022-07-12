新华社北京7月12日电（国际观察）针对少数族裔暴力执法频发 美国种族主义痼疾难除

新华社记者吴宝澍 孙丁 宋盈

美国一名非洲裔男子近日在俄亥俄州阿克伦市因涉嫌交通违规，遭数名警察追捕，最终身中60余枪死亡。这起事件成为非洲裔等少数族裔在美国恶劣处境与悲惨遭遇的又一铁证，在美引发抗议示威和舆论批评。

分析人士指出，弗洛伊德事件两年后，美国少数族裔仍然因为愈演愈烈的系统性、普遍性的种族歧视而深受暴力执法之痛。种族主义痼疾难除，让自诩“民主灯塔”的美国难言公平与正义。

5月25日，在美国明尼苏达州明尼阿波利斯市，弗洛伊德的家人参加哀悼活动，纪念弗洛伊德遇害两周年。（新华社发，本·布鲁尔摄）

“沃克之死”震惊美国社会

阿克伦市警方通报，警察于6月27日凌晨进行例行车辆检查时发现涉嫌交通违规的非洲裔男子杰兰·沃克，据称沃克车里传出枪声。7月3日公布的执法记录仪视频显示，沃克下车逃跑，数名警察追捕并开枪。尸检报告显示，沃克身中60多枪。

沃克家人强烈质疑警察对其使用“致命武力”。代理律师博比·迪塞略表示，目前还没有证据证实沃克向警察开枪。沃克逃跑时身上也没有武器。

这起惨剧在当地引发抗议暴力执法和种族歧视的游行示威。美国全国有色人种协进会主席德里克·约翰逊发表声明说，沃克之死“是谋杀”。他呼吁为沃克伸张正义。他说，这样的事情不会发生在美国白人身上。

阿克伦警察局局长史蒂夫·迈利特说，涉案的8名警察已被停职。美国总统拜登6日表示，美国政府部门正审查此事。如证据显示有涉嫌违反联邦刑事法规的行为，美国司法部将采取行动。

5月15日，在美国加利福尼亚州圣马特奥市，非裔社区代表参加反对种族歧视和仇恨犯罪集会活动。（新华社记者吴晓凌摄）

“种族主义之癌”深入骨髓

拜登曾表示，弗洛伊德之死让全世界看到系统性种族主义是美国“灵魂上的污点”。事实证明，美国这个根深蒂固的“污点”很难消除。在2020年5月弗洛伊德事件引发全美抗议和反思浪潮后，美国警察针对少数族裔暴力执法的事件依然层出不穷。据统计，2020年至今，美国警察执法致死人数为2563人，其中非洲裔死亡人数达565人，占比超过22%。

2020年12月，俄亥俄州哥伦布市发生两起警察枪杀黑人男子事件；2021年3月，13岁拉美裔少年亚当·托莱多在芝加哥被一名警察开枪射杀；今年4月，非洲裔男子帕特里克·利奥亚在密歇根州警方执法过程中被枪杀……

凡此种种，反映出美国种族主义的历史和现实。从昔日罪恶的奴隶贸易、驱赶屠杀印第安人，到今天非洲裔等少数族裔的恶劣处境和悲惨遭遇，美国“白人至上”“种族替代论”甚嚣尘上，系统性、普遍性的种族歧视愈演愈烈。种族主义也是美国的结构性问题。对少数族裔的歧视、压榨、迫害等体现在医疗、教育、就业等社会生活的方方面面，“种族主义之癌”已经深入骨髓。

西班牙《国家报》刊文指出，美国历史在一定程度上是种族主义的历史，种族主义“将美国国旗的条纹变成裂痕，将星星变成坑洼”。

2019年8月4日，人们在美国得克萨斯州埃尔帕索参加守夜悼念活动。该市一家超市前一天发生枪击事件，致22人死亡，白人枪手的行凶动机是对拉美裔的种族仇恨。（新华社记者王迎摄）

“黑暗力量”长期野蛮生长

联合国秘书长古特雷斯在今年消除种族歧视国际日纪念大会上指出，种族主义是威胁民主、稳定与和平价值观的“黑暗力量”。

然而，美国政府却任凭这股黑暗力量长期野蛮生长，始终没有采取有效措施解决这一顽瘴痼疾。

在有着蓄奴黑历史的美国，种族主义有深厚的生存土壤，民主、共和两党对解决此问题均不热心。对美国政客来说，少数族裔群体的命运从来不在他们真正关心的事项之列，他们所做的大多是表面文章，充满了政治算计：民主党只在选举时需要少数族裔的选票，其他时候并不正视和解决这一群体的诉求；共和党持续表现出的“白人至上”倾向，对歧视少数族裔群体的行为更起到推波助澜的作用。

美国有线电视新闻网报道称，当有毒的“白人特权”无人约束，甚至被政客和权贵鼓励，结果就是美国现在的样子，“结构性种族歧视已成为美国的脓疮”。

美国《纽约时报》文章认为，种族主义思想在美国一些政客和电视节目的推动下，正日益成为一种主流思想。《华盛顿邮报》评论说，如今的美国，白人至上主义在肥沃的土壤中滋生，不仅得到种族主义者滋养，还得到自称主流的政界人士和其他机会主义者滋养。

从“弗洛伊德们”到“沃克们”，少数族裔的鲜血和生命未能唤醒美国的公平正义。若美国政府和政客们依旧对此放任不管，甚至推波助澜，美国少数族裔恐将继续被根深蒂固的系统性种族主义压得“无法呼吸”。

(责编：高歌、杨牧)