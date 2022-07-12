新华社德黑兰7月12日电（记者高文成）伊朗外交部发言人卡纳尼12日说，美国拜登政府口头上表示愿意重回伊朗核问题全面协议，但在实际行动中延续了上届政府对伊朗的极限施压政策。

据伊朗外交部网站消息，卡纳尼当天在一份声明中说：“上届美国政府单方面退出伊核协议，严重损害通过多边外交解决争端的机制，而本届美国政府尽管声称要重返伊核协议，却在实践中采取与上届政府同样的做法，继续对伊朗施加制裁和经济压力。”

美国总统拜登计划近期访问中东地区。他日前在美国媒体刊发署名文章，称其政府将继续对伊朗施加外交和经济压力，直到伊朗愿意恢复履行伊核协议。

伊朗外长阿卜杜拉希扬11日在社交媒体上说：“外交不是一条单行道，达成最终协议需要美国接受现实、展现灵活和提出倡议。”

针对拜登的中东之行，卡纳尼12日说，要想让中东更安全、更稳定，美国要停止分化地区国家，停止武器输入该地区，尊重各国主权和领土完整。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。今年6月28日至29日，在欧盟协调下，伊朗和美国在卡塔尔首都多哈举行间接谈判，未取得明显进展。

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