总台央视记者：11日，王毅国务委员兼外长在东盟秘书处发表演讲，倡导秉持和平、发展、自主、包容，坚定践行开放的区域主义。发言人能否进一步介绍有关情况？

汪文斌：昨天，王毅国务委员兼外长到访东盟秘书处并发表演讲，就进一步深化中国东盟关系、促进地区和平与繁荣提出一系列主张和建议，引发东盟秘书处官员和与会嘉宾热烈反响。

王毅国务委员兼外长在演讲中系统回顾了中国—东盟建立对话关系30多年来走过的不平凡历程，特别是过去十年来，在习近平主席和东盟各国领导人的战略指引和亲自推动下，中国东盟关系始终一马当先、双方同心抗疫共克时艰、经贸合作风生水起、安全合作稳步前行等最令人鼓舞、最令人感动、最令人振奋、最令人欣慰的合作成果和亮点，指出今年是建设中国东盟全面战略伙伴关系的开局之年，中国将继续支持东盟中心地位，继续推动以亚洲方式解决分歧矛盾，继续坚定奉行开放发展战略，继续坚定推动科技创新合作，继续弘扬亚洲价值观，共同谱写地区合作与亚洲复兴的崭新篇章。

王毅国务委员兼外长强调，当前围绕亚洲的前途，出现了两种截然不同的走向。一种是坚持开放的区域主义，维护真正的多边主义，坚持发展优先，致力互利合作，推动地区国家尽早走出疫情实现全面发展。另一种是重拾冷战式旧思维，再搞封闭式集团政治，把地区国家按价值观分类，将区域经济阵营化，甚至将亚太安全北约化。中国的选择是，同包括东盟在内的地区各国一道，秉持和平、发展、自主、包容的理念，坚定不移地践行开放的区域主义，同时从亚洲的文明和实践中汲取经验智慧，不断为开放的区域主义注入新的时代内涵。要始终坚持和平共处的理念，始终坚持发展振兴的目标，始终坚持独立自主的原则，始终坚持开放包容的精神，携手建设和平、安宁、繁荣、美丽、友好的共同家园。

演讲结束后，王毅国务委员还回答了记者提问，强调两岸同属一中，台湾是中国领土的一部分，两岸虽长期政治对立，但中国的国家主权和领土完整从未分割。这就是台海问题的真正现状。台海稳定的定海神针就是一个中国原则。一个中国原则构成二战后国际秩序的组成部分。维护一中原则的态度越鲜明，遏制分裂势力的措施越有力，台海和平稳定就越有可能，地区的和平繁荣就越有保障。

彭博社记者：台湾“副总统”赖清德赴日本出席前首相安倍晋三葬礼，这是数十年来访日的最高级别台官员，外交部对此有何评论？

汪文斌：首先我要纠正你的是，台湾是中国的一部分，没有什么所谓的“副总统”。日本前首相安倍晋三突遭不幸辞世后，台湾当局借机搞政治操弄、做政治文章，其政治图谋不可能得逞。中方已在北京和东京向日方提出严正交涉，清楚表明了我们的立场。

新华社记者：国务院副总理韩正日前同欧盟委员会执行副主席蒂默曼斯举行第三次中欧环境与气候高层对话。中方能否进一步介绍对话有关情况？在应对气候变化、能源绿色低碳转型等领域，中方下一步计划同欧方开展哪些具体合作？

汪文斌：2020年9月，习近平主席同德国、欧盟领导人举行视频会晤，中欧决定建立环境与气候高层对话机制，打造中欧绿色合作伙伴。为落实双方领导人达成的共识，推动中欧绿色伙伴关系走深走实，韩正副总理同蒂默曼斯执行副主席分别于去年2月、9月和今年7月，举行了三次中欧环境与气候高层对话，并在第二次对话后发布了联合新闻公报。此次对话，双方就绿色低碳发展政策、中欧环境与气候领域合作现状及展望、共同推动多边进程等议题进行了深入交流，并就双方共同关切的问题交换了意见。下一步，双方有意在能源安全、绿色能源产业、能源技术创新、碳市场、生物多样性保护、化学品管理、绿色交通、绿色金融、绿色建筑、无废城市等领域进一步加强对话与合作，打造新的合作亮点。

此外，今年下半年有两项重要国际议程，分别是《联合国气候变化框架公约》第27次缔约方大会和《生物多样性公约》第15次缔约方大会第二阶段会议。中欧双方也将加强合作，共同推动上述会议取得成功。

《北京日报》记者：据报道，11日，美国驻港总领事史墨客在离任演说中称，香港国安法侵蚀香港政治和社会自由，亦将损害香港全球服务中心地位。国安法使外交官受到威胁。美不支持“港独”，但希中方履行承诺给予香港自治权。中方对此有何评论？

汪文斌：香港特区政府已就此作出严正回应。对美方有关驻港领事官员罔顾事实、危言耸听，对中方治港政策大放厥词，对香港政治经济形势抹黑污蔑，我们表示强烈不满和坚决反对。香港国安法实施以来，国家安全得到维护，香港社会重回正轨，法治正义得到伸张，广大香港市民和外国在港公民的各项合法权利和自由在更加安全的环境中得到更好保障，“一国两制”、“港人治港”、高度自治沿着正确的轨道前行。对此，香港社会各界高度认可，国际社会也普遍欢迎。民调显示，76.2%的香港市民认为国安法实施后基本法赋予的自由权利未受影响，63%的香港市民认为国安法使香港营商环境改善。铁一般的事实不容歪曲，香港的主流民意不容否认。

我想强调，中方一直为外国驻港领事机构依法履职提供必要协助和支持，同时，外国驻港领事机构和人员必须尊重、遵守包括香港国安法在内的香港法律以及包括《维也纳领事关系公约》在内的国际法和国际关系基本准则。任何干涉中国内政和香港事务、危害中国国家安全、破坏香港繁荣稳定的行为和活动都是不能允许的，也都是不会得逞的。

彭博社记者：斯里兰卡政府经济顾问接受彭博电视采访时表示，斯正同日本洽谈过桥融资事宜，也可能与中国洽谈相关事宜，外交部可否介绍中方向斯提供金融支持或缓债磋商的最新情况？

汪文斌：我们已经多次阐明，中方对斯里兰卡面临的困难和挑战感同身受，已经向斯方提供了包括粮食、药品等在内的紧急人道主义援助。中方还通过政府、地方、友好组织等渠道，向斯社会各界提供多批次、多元化、惠民生的救助。中方将继续在力所能及范围内，为斯里兰卡经济社会发展提供帮助，支持斯方恢复经济，改善民生。

对于斯方涉华债务，中方支持有关金融机构同斯方协商寻求妥善解决。我们愿同有关国家和国际金融机构一道，继续为斯方应对当前困难、缓解债务负担、实现可持续发展发挥积极作用。

法新社记者：日本外相表示，赖清德是以私人身份参与相关活动，日本对台基本政策并没有变化。中方对此有何评论？

汪文斌：我刚才已经阐明了中方立场。

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