获得世界杯历史突破的中国自行车参赛团队。中国驻哥伦比亚使馆供图

人民网里约热内卢7月11日电 （记者毕梦瀛）当地时间7月7日至10日，国际自行车联盟2022赛季场地国家杯赛（世界杯）哥伦比亚站举行，中国队取得参加世界杯最好成绩和历史突破。

该赛事共进行男、女团体追逐赛和男、女团体竞速赛4个团体项目的比赛。中国队派队参加了全部4个小项的比赛。

在女子团体追逐赛中，中国女队以4分22秒516的成绩战胜新西兰女队获得冠军，这是女子团体追逐队的第一个世界杯冠军，历史最好成绩。女子团体追逐赛参赛队员是张虹洁、王素素、王晓月、黄芷林、刘佳丽。

女子团体竞速赛，中国队尝试全新阵容，老将郭裕芳、张琳茵与新人苑丽颖结合战胜荷兰队获得冠军。

在男子团体竞速赛中，由陆佳辰、周瑜、薛晨曦组成的中国队勇获金牌，刷新了历史最好成绩，获得境外参赛首个金牌。

男子团体追逐赛决赛，由孙海蛟、姜治慧、杨阳、邱振涛、张海奥组成的中国队挑战奥运会冠军、世锦赛冠军、世界纪录保持者意大利队，最后中国获得银牌。

女子500米个人计时赛，郭裕芳以0.005秒的微弱劣势遗憾负于对手，获得银牌。此外，中国运动员还获得4枚铜牌，并在多个小项上创造历史最好成绩。

获3金2银4铜，中国自行车队取得参加世界杯最好成绩和历史突破。

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