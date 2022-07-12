新华社吉隆坡7月12日电 当地时间2022年7月12日，国务委员兼外长王毅在吉隆坡同马来西亚外长赛夫丁会谈后共同会见记者。

王毅表示，中国和马来西亚是有着千年友谊的好朋友，也是合作共赢的好伙伴。当前，中马关系正迎来新的发展机遇。中方愿同马方重温初心、继往开来，为双边关系设定新目标，明确新重点，推动两国合作迈上新台阶。此访期间，双方达成一系列重要共识：

一是就秉持“天下一家”理念，朝着构建中马命运共同体方向共同努力达成共识。中马理念相近，利益相融，人文相通，彼此命运本已休戚与共。明确共建中马命运共同体的大方向，将赋予中马全面战略伙伴关系新的时代内涵，为两国合作开辟更广阔的发展前景。

二是同意高质量共建“一带一路”，推动全球发展倡议落地。以推进“两国双园”10周年为契机，打造经贸创新发展先行区和“一带一路”产能合作示范区，培育数字经济、绿色发展等合作新增长点，共同提升竞争能力和发展水平。

三是对接了互联互通的发展蓝图。双方将全力推进东海岸铁路建设和沿线开发，就新马铁路建设保持沟通。还讨论了打通泛亚铁路中线的远期目标，通过对接中老、中泰铁路，实现联通发展，加速区域一体化进程。

四是商定了惠民亲民的务实举措。中方愿进口更多马优质农产品，将安排马留学生近期返华复课，帮助其实现人生梦想，还计划大幅提升两国直航航班。相信随着疫情形势好转，两国人民又可以像走亲戚般常来常往。

五是凝聚了维护地区和平稳定的政治共识。双方将倡导真正的多边主义，践行开放的区域主义，维护东盟的中心地位，拒绝阵营对抗和冷战思维，加快推进“南海行为准则”磋商，共同把南海建设成为和平之海、合作之海。

王毅说，马来西亚是此次出访东南亚的“收官”之站。此行一路走来，深切感受到地区各国追求和平发展的强烈愿望，深切感受到中国和东盟各国人民之间的深厚友谊，深切感受到中国和东盟合作的紧迫需求。中国和东盟各国人民在这片土地上友好交流数千年，谁也无法把我们分开，谁也不能阻挡我们走向发展振兴。我们愿与包括马来西亚在内的东盟朋友们携起手来，深化战略互信、加强战略协作，齐心协力维护好地区稳定，聚精会神推进共同发展，为促进中国和东盟各国人民福祉，为促进世界和平繁荣作出不懈努力。

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