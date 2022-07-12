人民网曼谷7月12日电 （记者孙广勇）“连续超过200万工时安全生产无事故，是一个优秀的成绩，体现了中国企业过硬的品牌实力。”7月9日，缅甸光辉能源公司总裁艾瑞亚萨克给中石油管道局缅甸迪洛瓦罐区项目部颁发安全证书时称赞道。

缅甸迪洛瓦罐区项目位于缅甸仰光迪洛瓦经济开发区，隶属于缅甸光辉能源公司，由中国石油管道局工程有限公司承建，是目前为止缅甸最大成品油罐区，主要包括6个柴油罐、6个汽油罐、3个LPG球罐及装车平台、码头等配套设施，罐区容积19万立方米。目前，项目实现综合进度超85%，计划于2022年底完工并投产。建成后，将极大缓解仰光地区成品油供应紧张的局面，改善民生，提升当地民众生活质量。

“获得‘安全奖章’让我们信心倍增。”中石油管道局缅甸迪洛瓦项目经理说，“开工至今，面对疫情、社会安全、雨季时间长等诸多不利因素，我们组建高水平的属地化管理团队，科学制定施工安全保障方案，建章立制、规范管理，按图施工、依表检查，为安全生产提供了强有力的保障和支持。”

“感谢中国企业在困难的环境中付出的努力，缅甸迪洛瓦罐区项目已取得阶段性成功，希望在未来我们与中国企业能够进行更多、更良好的合作，共同打造更多精品工程，实现互利共赢。” 缅甸光辉能源公司生产运行总经理拉扎朋说。

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