新华社布鲁塞尔7月12日电（记者康逸）欧元集团会议11日在布鲁塞尔举行，重点讨论当前全球背景下欧元区经济状况、政策挑战以及如何应对当前高企的通货膨胀。

欧盟委员会当天向与会的欧元区财政部长介绍了当前经济状况。欧盟委员会表示，将再次下调今年的经济增长预期，并上调通胀预期，但表示目前欧洲经济并未出现衰退迹象。欧盟委员会将于14日公布最新的夏季经济展望报告。

欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯表示，鉴于当前面临的诸多不确定性和风险，将下调今明两年经济增长预测。他同时警告说，能源价格持续高企正逐渐影响到经济的其他领域，令通胀变得更加根深蒂固和普遍。

欧盟委员会负责经济事务的委员真蒂洛尼在新闻发布会上表示，当前欧洲经济正处于困境之中。乌克兰危机打击经济信心，推高通胀，引发高度不确定性。他说，欧盟计划采取一系列措施，减轻天然气进口带来的通胀压力。

在财政政策方面，欧元集团讨论了欧元区预算状况以及2023年财政政策方向。欧元集团主席多诺霍表示，将致力于保持债务可持续性和长期增长前景，并避免增加通胀压力。

欧盟委员会也呼吁成员国尤其是高负债国家，从广泛的刺激政策转向更审慎的政策，并随时调整政策以适应迅速变化的经济形势。

今年5月，在乌克兰局势对欧盟经济影响的评估中，欧盟委员会将欧盟今年经济增长预期从2月份预测的4%下调至2.7%，将明年的经济增长预期从2.8%下调至2.3%，并预计今年欧盟通胀率为6.8%，2023年将降至3.2%。

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