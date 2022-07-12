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美国公布韦布空间望远镜宇宙图像 展示遥远星系团

2022年07月12日17:29 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶7月11日电（记者谭晶晶）美国总统拜登11日在白宫公布了首张詹姆斯·韦布空间望远镜拍摄的全彩宇宙深空图像，拍摄的是“SMACS 0723”星系团。美国航天局表示，这是迄今最遥远、最清晰的宇宙红外图像。

　　美国航天局11日发表公报说，这一图像是韦布空间望远镜拍摄的首批全彩图像的其中一张。这一图像所展示的“SMACS 0723”星系团包含数千个星系，还包含迄今用红外线观测到的最微弱的天体。图像覆盖的广袤宇宙中这片星空的大小，相当于地面上的人展开手臂后观察上面的一粒沙。

　　据介绍，这一图像由韦布空间望远镜搭载的近红外相机拍摄，由不同波段的图像合成。

　　美国航天局表示，“SMACS 0723”星系团的总质量使其可以产生“引力透镜”效应，放大了它背后更遥远的星系。韦布空间望远镜的近红外相机将这些遥远的星系清晰聚焦，它们具有以前从未见过的微小、微弱结构，包括星团和漫射特征等。随着韦布望远镜对宇宙中最古老星系的观测，研究人员很快将开始更深入了解这些星系的质量、年龄、历史和成分。

　　韦布空间望远镜由美国航天局与欧洲航天局、加拿大航天局联合研究开发，被认为是哈勃空间望远镜的“继任者”。据美国航天局介绍，韦布空间望远镜耗资100亿美元，是该机构迄今建造的最大、功能最强的空间望远镜。其主镜直径6.5米，由18片六边形镜片构成，配有5层可展开的遮阳板。

　　韦布空间望远镜于2021年12月25日从法属圭亚那库鲁航天中心发射升空，今年1月24日顺利进入围绕日地系统第二拉格朗日点的运行轨道。

　　哈勃空间望远镜主要在可见光和紫外波段观测，而韦布空间望远镜主要在红外波段观测。韦布空间望远镜的任务目标包括观测135亿多年前的宇宙中第一批星系是如何诞生的，研究星系演化的各阶段，观察恒星及行星系统的形成等。

(责编：高歌、杨牧)

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