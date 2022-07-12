人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

通胀高企　美国大学生暑期实习舍弃大都市

2022年07月12日14:30 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京7月12日电 美国正面临40年来最严重通货膨胀，促使一些年轻大学生在暑期放弃去纽约、华盛顿等大都市实习的机会，转而前往一些生活成本相对较低的城市，或者继续在线实习。

　　《华尔街日报》10日报道，实习通常是通往全职工作的跳板，但大城市高昂的物价让不少大学生对能否负担得起生活费产生怀疑。

这是5月17日拍摄的美国纽约时报广场。新华社记者王迎摄

　　许多企业为了吸引人才，给实习生发工资。但一些学生和企业表示，今年的津贴和工资水平不及往年。从东海岸的纽约到西海岸的西雅图，大城市房租飙升，同样影响大学生对实习地点的选择。

　　黛比·吉尔玛现年23岁，就读于俄克拉何马大学法学院，前两年因为实习企业提供的薪酬不够支付房租，多次放弃去东海岸城市实习的机会。她说，今年因为通胀，就更不用说了，实习申请“只选择了我可以负担得起生活开支的地方”。

　　她选择在得克萨斯州达拉斯市一家私人律师事务所实习，原因是报酬相对高一些，而且得州生活成本相对较低。

6月14日，在美国华盛顿，一名女子提着购物袋从一家食品超市旁走过。近日公布的一系列通胀数据显示，美国通胀没有明显放缓迹象。新华社发（沈霆摄）

　　过去两年，远程在线实习可以兼顾节约生活成本与积累工作经验。

　　招聘情报企业“韦里斯洞察”数据显示，接受调查的180家用人单位中，只有11%打算今年全部安排远程实习，去年216家用人单位有56%这么做。

　　只是，一些大学生认为，为了实习而临时搬到一座城市，成本太高。

　　得州二年级大学生菲比·沃莫尼拉选择在纽约一家咨询公司在线实习，7周报酬500美元。她说，如果为了这些钱到纽约实习，实在划不来。

　　在沃莫尼拉看来，通过视频会议和聊天软件跟同事、经理联络沟通，可以节省去纽约的交通和住宿等开支。而且，“安排15分钟电话会议，比从对方日程表挤出时间一起喝咖啡或吃午餐，简单得多”。

这是6月22日在美国华盛顿拍摄的美联储大楼。美联储主席鲍威尔当天表示，美联储坚决致力于把通胀率降下来，正迅速采取行动恢复物价稳定。他同时承认，美国经济存在衰退可能性。新华社记者刘杰摄

　　玛迪·哈伯贝格尔最近从俄亥俄州州立肯特大学广播新闻学专业毕业，去年夏天申请到全国广播公司环球媒体公司在线带薪实习的机会。她说，假使这家公司当时要求她到纽约线下实习，她绝不会申请。

　　“我想去纽约，想在全国广播公司和娱乐圈工作，但从经济角度考虑，这不现实。”哈伯贝格尔说，在线实习工资虽然微薄，但足够在俄亥俄州过舒适生活。

　　这段实习经历使哈伯贝格尔获得全国广播公司远程全职工作的机会。眼下，她还打算做一些平面设计的兼职工作，慢慢攒钱还学生贷款。（莫娟）

(责编：刘洁妍、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部