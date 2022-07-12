新华社北京7月12日电 美国正面临40年来最严重通货膨胀，促使一些年轻大学生在暑期放弃去纽约、华盛顿等大都市实习的机会，转而前往一些生活成本相对较低的城市，或者继续在线实习。

《华尔街日报》10日报道，实习通常是通往全职工作的跳板，但大城市高昂的物价让不少大学生对能否负担得起生活费产生怀疑。

这是5月17日拍摄的美国纽约时报广场。新华社记者王迎摄

许多企业为了吸引人才，给实习生发工资。但一些学生和企业表示，今年的津贴和工资水平不及往年。从东海岸的纽约到西海岸的西雅图，大城市房租飙升，同样影响大学生对实习地点的选择。

黛比·吉尔玛现年23岁，就读于俄克拉何马大学法学院，前两年因为实习企业提供的薪酬不够支付房租，多次放弃去东海岸城市实习的机会。她说，今年因为通胀，就更不用说了，实习申请“只选择了我可以负担得起生活开支的地方”。

她选择在得克萨斯州达拉斯市一家私人律师事务所实习，原因是报酬相对高一些，而且得州生活成本相对较低。

6月14日，在美国华盛顿，一名女子提着购物袋从一家食品超市旁走过。近日公布的一系列通胀数据显示，美国通胀没有明显放缓迹象。新华社发（沈霆摄）

过去两年，远程在线实习可以兼顾节约生活成本与积累工作经验。

招聘情报企业“韦里斯洞察”数据显示，接受调查的180家用人单位中，只有11%打算今年全部安排远程实习，去年216家用人单位有56%这么做。

只是，一些大学生认为，为了实习而临时搬到一座城市，成本太高。

得州二年级大学生菲比·沃莫尼拉选择在纽约一家咨询公司在线实习，7周报酬500美元。她说，如果为了这些钱到纽约实习，实在划不来。

在沃莫尼拉看来，通过视频会议和聊天软件跟同事、经理联络沟通，可以节省去纽约的交通和住宿等开支。而且，“安排15分钟电话会议，比从对方日程表挤出时间一起喝咖啡或吃午餐，简单得多”。

这是6月22日在美国华盛顿拍摄的美联储大楼。美联储主席鲍威尔当天表示，美联储坚决致力于把通胀率降下来，正迅速采取行动恢复物价稳定。他同时承认，美国经济存在衰退可能性。新华社记者刘杰摄

玛迪·哈伯贝格尔最近从俄亥俄州州立肯特大学广播新闻学专业毕业，去年夏天申请到全国广播公司环球媒体公司在线带薪实习的机会。她说，假使这家公司当时要求她到纽约线下实习，她绝不会申请。

“我想去纽约，想在全国广播公司和娱乐圈工作，但从经济角度考虑，这不现实。”哈伯贝格尔说，在线实习工资虽然微薄，但足够在俄亥俄州过舒适生活。

这段实习经历使哈伯贝格尔获得全国广播公司远程全职工作的机会。眼下，她还打算做一些平面设计的兼职工作，慢慢攒钱还学生贷款。（莫娟）

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