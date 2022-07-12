新华社北京7月12日电 韩国多家民意调查机构发布的最新民调结果显示，总统尹锡悦支持率降至34.5%至37%之间，在他执政两个月以来首次跌破40%。

分析人士指出，执政党国民力量党内部权力之争以及尹锡悦夫妇卷入争议事件对他的支持率起到负面影响。

5月10日，在韩国首尔，尹锡悦出席总统宣誓就职仪式。新华社发（李相浩摄）

民调机构“真实计量器”11日发布的民调结果显示，尹锡悦支持率为37%，较一周前下降7.4个百分点；不支持率为57%，较一周前增加6.8个百分点。不支持率比支持率高出20个百分点，远超抽样误差。

这项民调同时显示，最大在野党共同民主党支持率升至41.8%，高于国民力量党的40.9%。

尹锡悦5月10日就任韩国总统。最近数周，他的支持率呈下滑趋势，从6月第一周的52.1%降至当月最后一周的44.4%。同时，他的不支持率不断上升，从6月第一周的40.3%增加至当月最后一周的50.2%。

“真实计量器”高级分析师裴哲昊（音译）说：“尹锡悦支持率和不支持率之间的差距是他执政以来的最大值，两项数值均出现较大幅度变动。”

裴哲昊认为，尹锡悦夫妇卷入一系列私人关系相关争议是造成他支持率下滑的一个原因。韩国媒体报道，尹锡悦上月底前往西班牙马德里参加北大西洋公约组织峰会期间，允许非官方人员随行。此外，他的亲属被指在总统办公室任职。

6月23日，韩国反“萨德”团体在首尔集会，反对政府推进“萨德”基地运营正常化。新华社记者王益亮摄

执政党国民力量党内部权力之争同样给尹锡悦支持率带来负面影响。数日前，国民力量党党首李俊锡因卷入性贿赂丑闻遭党内处分，党员权利暂停6个月。

裴哲昊指出，从民调结果来看，尹锡悦的支持率低于所属政党支持率，这预示着执政阵营核心支持者开始把总统和政党区别看待。考虑到李俊锡事件余波未平，这次民调结果释放出“危险信号”。

民调机构“盖洛普韩国”8日发布的民调结果显示，尹锡悦支持率为37%，不支持率为49%。对尹锡悦施政持否定态度的调查对象表示，他们对总统在人事安排和经济民生问题上的做法最不满意。

韩国社会舆论研究所8日至9日所做民调显示，尹锡悦支持率为34.5%，不支持率为60.8%，不支持率已经连续3周高于支持率。（张旌）

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