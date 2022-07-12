新华社突尼斯7月12日电 通讯：物价飞涨 西亚北非多国百姓“节衣缩食”过宰牲节

新华社记者许苏培 黄灵

西亚北非多国从7月9日开始宰牲节假期，然而持续的通货膨胀冲淡了节日氛围。人们无力举办传统庆祝仪式，商家销售惨淡，不少人直言这个宰牲节“不幸福”。

“拼团”买羊过节

宰牲节和开斋节是当地重要节日。当前全球物价上涨，西亚北非地区通胀高企，人们无奈选择节俭过节。

在突尼斯，6月通胀率飙升至1991年10月以来的最高水平，不少家庭不得不精打细算，选择和亲友“拼团”买羊过节——在维持一定节日气氛的同时，能让家人吃上平时餐桌上少见的羊肉。

“按照大小不同，一只羊的价格在550至1500突尼斯第纳尔之间（1美元约合3.1突尼斯第纳尔），我必须和弟弟家合买才能买得起一只羊。”艾尔亚奈省出租车司机拉萨德·瓦内斯告诉记者，一只小羊的价格超过了当地最低月工资。

在黎巴嫩，本币黎巴嫩镑汇率大幅贬值导致当地民众购买力显著下降，很多人被迫放弃以往购买糖果糕点招待亲朋好友的传统。

“高物价给所有人带来了沉重压力。原材料都得用美元购买，没有人接受黎镑付款。即使供应商接受黎镑，他们也会要求我们按照黑市汇率支付。”贝鲁特糖果店工人扎基亚·哈提卜说。

年度消费季遇冷

买不起对应着卖不动。宰牲节以往是一年销售旺季，由于购买力普遍下降导致需求减少，多国牧民在市场售卖时面临更大压力。

一周前，59岁的穆罕默德·米利从突尼斯北部比塞大省出发，在艾尔亚奈省的牲畜市场租了个摊位，售卖自己带来的30头羊。

直到宰牲节前一天，他只卖出了10头羊。很多人流连摊位、询价，然后什么都没买就走了。

“也许是今年的价格吓跑了顾客。但饲料成本上涨那么多，这个价钱是合理的啊。”米利抱怨说，往年这个时候，他带来的羊早就卖光了。

根据突尼斯农业和渔业协会数据，2022年配合饲料的价格上涨了约40%。该协会指出，当地大多数类型的饲料由国外供应，受国际价格影响大。

在也门，近几年内战造成的混乱和分裂让牲畜和谷物很难跨省流通。“我养了一年半的牲畜，但我不得不以一半甚至更低的价格卖掉一些，为家人购买食物、药品和衣服。我还需要偿还几个月来累积的债务。”农民法耶兹·阿里说。

抗通胀措施收效甚微

西亚北非多国长期以来债务负担沉重，高度依赖粮食进口，叠加今年的高通胀，这些国家的抗压能力进一步下降。

目前，埃及、土耳其、突尼斯等国已出台一系列措施，旨在帮助民众应对快速上涨的食品价格，但效果有限，不少国家通胀率仍在持续上升。

埃及在4月份斋月到来之前，推出多项保障民生的措施，包括政府增加出售带有国家补贴性质食品摊位的数量、加强市场价格监管、禁止小麦、蚕豆、小扁豆、意大利面和各种面粉出口等。

根据埃及中央公众动员和统计局数据，埃及6月通胀率为14.7%，而去年6月份仅为5.3%。

土耳其是全球通胀率最高的国家之一，6月通胀率已上涨至78.6%，为24年来最高，其中食品价格同比飙升93.9%，同期运输成本飙升123.4%。

一些分析人士指出，美联储进入加息周期应对国内通胀，带动全球利率上升，冲击新兴市场。如果短时间内出现严重资本外流和货币贬值，西亚北非不少国家可能难以偿还债务，引发国际收支危机。

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