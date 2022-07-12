人民网努尔苏丹7月12日电（记者周翰博）近日，中国驻哈萨克斯坦大使张霄就哈官方宣布对中国公民单方面实行14天免签制度接受媒体采访。

张霄表示，哈政府出台对华签证新政策，即自今年7月8日起，哈方对中国公民实行14天免签制度。根据该制度和哈外交部有关解读，因私人事务、商务活动和旅游事由，持有效护照的中国公民可免签入境哈萨克斯坦，并停留不超过14天，180天内在哈停留总天数不超过42天。“这项措施实际上也是今年6月王毅国务委员兼外长访哈的一项重要成果。作为中国驻哈大使，我对这项成果能够快速落地表示高度赞赏。”

张霄指出，今年是中哈建交30周年。30年来，在两国领导人共同关心和亲自推动下，中哈关系始终保持健康稳定发展，从无到有，从友好关系到永久全面战略伙伴关系，政治互信和高层交往始终保持高水平，睦邻友好和各领域互利合作不断深化。但毋庸讳言的是，由于种种原因，“签证难”问题也是长期以来制约扩大中哈人员往来的“老大难”问题，是典型的广大群众的“急难愁盼”。如今哈对中国公民实施入境14天免签，标志着“签证难”问题的解决取得实质进展，哈也由此成为中亚国家中对中国公民免签力度最大的国家。这对进一步促进中哈民心相通，深化中哈各领域合作以及高质量共建“一带一路”具有重要意义，也符合中哈永久全面战略伙伴关系精神实质和发展要求。

张霄强调，免签制度的落地实施，得益于中哈两国领导人的亲自关注，得益于两国外交部的长期共同努力，同时中国驻哈使领馆在一线也充分发挥了积极推动作用。中国驻哈使领馆将一如既往牢固树立“以人为本、外交为民”理念，不断巩固深化党史学习教育成果，深入推进“我为群众办实事”实践活动，积极落实党和国家对海内外中国公民的关心关爱，用心用情用力为旅哈中国公民提供便利和服务。“下一步，我们将继续推动中哈在阿克托别和西安互设总领事馆以及中哈互设文化中心等安排尽快落地，为促进中哈友好和民心相通做更多实事、好事，为中哈永久全面战略伙伴关系不断注入新内涵和新动力！”

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