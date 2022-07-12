人民网曼谷7月12日电（记者孙广勇）2022年第2届“汉语桥”世界小学生中文秀泰国赛区活动于7月10日以线上方式成功举办。中国驻泰国大使馆大使韩志强、泰国教育部基础教育委员会秘书长安鹏·披纳萨和泰国教育部民校教育委员会副秘书长巴帕·拉达纳阿伦等受邀出席并致辞。经过精彩比拼，来自泰国光明华侨公立学校的慈祥志和达府美速市智民学校的刘玉婷分别获得泰国赛区总冠军和一等奖，并将代表泰国参加全球决赛。

“汉语桥”世界小学生中文秀泰国赛区活动旨在为泰国学习中文的小学生提供一个展示中文能力的舞台，激发他们学习中文和了解中国的兴趣和动力，为持续学习中文打下良好基础。本次活动由中国驻泰国大使馆、泰国教育部和中外语言交流合作中心联合主办，泰国教育部基础教育委员会、泰国教育部民校教育委员会和中外语言交流合作中心-曼谷中心共同承办。

中国驻泰国大使馆大使韩志强。中外语言交流合作中心-曼谷中心供图

韩志强在致辞中表示，相信通过参加“汉语桥”中文秀活动，小选手们定会焕发出强烈的了解中国、向往中国的热情，希望小朋友们能够持之以恒地勤奋学习，掌握好中文这门语言，了解中国更多的民俗和社会历史知识，用中文讲好自己的成长故事，将来成为泰国和中国友好交流的使者。

泰国教育部基础教育委员会秘书长安鹏·披纳萨。中外语言交流合作中心-曼谷中心供图

安鹏·披纳萨希望本次比赛能成为沟通中泰两国语言文化的“桥”，让泰国小学生们能充分感受中文的魅力，也希望参加比赛的小选手们都能学以致用，在这个国际舞台上发挥最佳水平，取得最佳成绩！

泰国教育部民校教育委员会副秘书长巴帕·拉达纳阿伦。中外语言交流合作中心-曼谷中心供图

巴帕·拉达纳阿伦认为，“汉语桥”世界小学生中文秀是一个能激发学生学习中文热情的重要国际赛事，为学生们提供了一个能展示中文水平的舞台，希望每一位选手都能赛出水平，赛出风格，取得好成绩！

选手合影。中外语言交流合作中心-曼谷中心供图

泰国63所小学的241名小选手报名参赛。晋级泰国赛区决赛的30名小选手围绕“快乐中文”主题，分享了自己的中文学习经历以及对中华文化的理解。在“才艺展示”环节，小选手们各展才能，带来了乐器演奏、歌曲演唱、舞蹈、朗诵、相声、武术、书法和中国画等精彩才艺，表达了对中国文化的喜爱。

本次活动还设置了最佳人气奖，采用网络投票形式吸引更多的泰国民众关注和参与。泰国小学生通过“中文秀”展现了他们的中文学习成果，加深了对中国文化的了解，为促进中泰两国人民的友谊和文化交往奠定了良好的基础。

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