新华社雅加达7月12日电（记者余谦梁）当地时间2022年7月11日，国务委员兼外长王毅在雅加达会见东盟秘书长林玉辉。

王毅祝贺东盟成立55周年，赞赏林玉辉秘书长和东盟秘书处为推进中国东盟关系作出积极贡献。王毅表示，中国是东盟的最大邻国，彼此互为最大贸易伙伴。中国始终将东盟作为外交政策优先方向，支持东盟发展壮大，支持东盟加快共同体建设。中国率先同东盟建立战略伙伴关系并提升为全面战略伙伴关系，率先加入《东南亚友好合作条约》，率先同东盟商谈建立自贸区，率先明确支持东盟在区域合作中的中心地位，坚定支持东盟主导、行之有效的现行区域架构。在双方共同努力下，中国东盟合作展现出蓬勃生机活力，使本地区成为最安全、最有发展前途的地区。中方愿同东盟一道，以习近平主席同东盟各国领导人达成的重要共识为指引，建设好“五大家园”，更好造福双方人民。

王毅强调，中国和东盟坚定支持主权平等和国际关系民主化，在多极化进程中走在前列。面对国际形势剧烈变化和新的挑战，我们要高度警惕并抵制一切损害东盟中心地位的行径，反对任何将大国博弈、集团对抗引入本地区的图谋，共同倡导开放的区域主义，携手维护来之不易的地区和平稳定，共创团结繁荣的光明前景。

林玉辉感谢中国及时向东盟提供疫苗和抗疫物资，赞赏中国一贯坚定支持东盟中心地位和共同体建设，为加快地区经济复苏、实现可持续包容增长、促进亚太发展繁荣作出重要贡献。表示东盟期待同中方加强全面战略伙伴关系，共同坚持开放的区域主义，愿以中国东盟可持续发展年为契机，深化互联互通、供应链稳定、数字经济、气变应对、生态保护、防灾减灾、人文交流等各领域合作。

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