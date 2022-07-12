这是7月11日在德国杜伊斯堡市拍摄的中欧班列（重庆）第10000列重箱折列接车仪式现场。中国首条中欧班列线路中欧班列（重庆）第10000列重箱折列接车仪式11日在杜伊斯堡市DIT场站举行。新华社记者任鹏飞摄

新华社德国杜伊斯堡7月11日电（记者朱晟 王平平）中国首条中欧班列线路中欧班列（重庆）第10000列重箱折列接车仪式11日在德国杜伊斯堡市DIT场站举行。

中国驻杜塞尔多夫总领事杜春国、杜伊斯堡港口集团首席执行官马库斯·班恩、杜伊斯堡市长办公室中国事务部主任吕海阁等到场祝贺。

杜春国在仪式现场致辞时表示，这是首条重箱折列累计破万的中欧班列线路，它既是中欧班列的一个重要里程碑，也是驶向亚欧大陆共同发展新征程的一个新起点。中欧班列（重庆）不仅实现了亚欧大陆的互联互通，更是带动了亚欧大陆两端区域整体发展，造福了沿途各国人民。

班恩在接受采访时表示，德中经济合作广泛，过去50年德中之间的成功合作令双方均受益，期待今后双方不断拓展合作。

本列中欧班列（重庆）于6月23日满载着电子产品、机械零件、日用百货等货物，从重庆出发驶向杜伊斯堡。据介绍，重箱折列，即41个40尺重箱折算为1个折算列，是国铁集团公布的、衡量中欧班列高质量发展水平的重要指标。

2011年3月19日，中国首条中欧班列线路“渝新欧”在重庆诞生。2016年6月8日，中国铁路正式启用中欧班列统一品牌，“渝新欧”更名为中欧班列（重庆）。（参与记者：黄燕、单玮怡、任鹏飞）

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