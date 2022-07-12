人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

首条中欧班列线路第10000列重箱折列抵达德国

2022年07月12日08:46 | 来源：新华网
小字号

这是7月11日在德国杜伊斯堡市拍摄的中欧班列（重庆）第10000列重箱折列接车仪式现场。中国首条中欧班列线路中欧班列（重庆）第10000列重箱折列接车仪式11日在杜伊斯堡市DIT场站举行。新华社记者任鹏飞摄

　　新华社德国杜伊斯堡7月11日电（记者朱晟 王平平）中国首条中欧班列线路中欧班列（重庆）第10000列重箱折列接车仪式11日在德国杜伊斯堡市DIT场站举行。

　　中国驻杜塞尔多夫总领事杜春国、杜伊斯堡港口集团首席执行官马库斯·班恩、杜伊斯堡市长办公室中国事务部主任吕海阁等到场祝贺。

　　杜春国在仪式现场致辞时表示，这是首条重箱折列累计破万的中欧班列线路，它既是中欧班列的一个重要里程碑，也是驶向亚欧大陆共同发展新征程的一个新起点。中欧班列（重庆）不仅实现了亚欧大陆的互联互通，更是带动了亚欧大陆两端区域整体发展，造福了沿途各国人民。

　　班恩在接受采访时表示，德中经济合作广泛，过去50年德中之间的成功合作令双方均受益，期待今后双方不断拓展合作。

　　本列中欧班列（重庆）于6月23日满载着电子产品、机械零件、日用百货等货物，从重庆出发驶向杜伊斯堡。据介绍，重箱折列，即41个40尺重箱折算为1个折算列，是国铁集团公布的、衡量中欧班列高质量发展水平的重要指标。

　　2011年3月19日，中国首条中欧班列线路“渝新欧”在重庆诞生。2016年6月8日，中国铁路正式启用中欧班列统一品牌，“渝新欧”更名为中欧班列（重庆）。（参与记者：黄燕、单玮怡、任鹏飞）

(责编：刘洁妍、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部