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通讯：送给非洲兄弟的礼物——中国援建光伏电站缓解中非共和国用电难

2022年07月12日08:44 | 来源：新华网
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　　新华社班吉7月11日电 通讯：送给非洲兄弟的礼物——中国援建光伏电站缓解中非共和国用电难

　　新华社记者罗毓

　　在中非共和国首都班吉往西约9公里处的宾博市，地势平缓，艳阳高照。无垠的树海环抱着一片约16万平方米的方形场区，其内整齐排列着三万余块两米长、一米宽的太阳能电池板，组成一整面钴蓝色的“巨镜”。

　　正是靠着这面“巨镜”，当地充足的太阳能被转化成电能，再经由汇流箱、升压站、电网等设施，源源不断地输送到班吉的工厂、学校和千家万户中去。

　　这便是中非共和国首座光伏电站——萨卡伊光伏电站。该电站由中国能源建设集团天津电力建设有限公司（中国能建天津电建）总承包，装机容量为15兆瓦，其落成极大缓解了班吉的用电难，促进了当地社会经济发展。

　　长期以来，中非共和国局势动荡，基础设施发展缓慢，供电紧张问题困扰着当地民众：停电是家常便饭，严重时甚至两三周都没电，家用电器成了摆设；天黑后孩子们难以读书学习，街道上也漆黑一片，没人敢出门。

　　2018年9月中非合作论坛北京峰会期间，中国和中非共和国就中国援建光伏电站项目达成共识。2021年4月，中国能建天津电建的建设者们远赴中非开工。项目由长江勘测规划设计研究有限责任公司负责监理，经过场地平整、土建混凝土基础施工、设备安装、设备接线调试等各项工程建设，光伏电站于今年6月15日并网发电。据悉，该电站目前能够满足班吉约30%的用电需求。

　　班吉市民扬杜安吉租房住，养育两个孩子。日前记者在班吉采访见到他时，他对记者说：“有了光伏电站之后，冰箱能用了，热天可以喝冰水了；我家孩子夜里也能学习了，现在就希望孩子们能取得好成绩。”

　　住在班吉郊区的市民南巴马感慨说，现在夜里灯光多了，社区变得更热闹，居民也更有安全感了。

　　“如今社区里有人新开了小卖部，有人新开了小饭馆，夜里照常营业。光伏电站让社区变得有生气，我相信以后还会更好。”同住在班吉郊区、光伏电站的线路安装工吉拉贝赞叹道。

　　据光伏电站项目经理张志国介绍，班吉目前主要依靠柴油和水力发电，柴油成本高，水电发展慢。而光伏电站项目建设周期短，且绿色环保，装机容量大，能立竿见影地解决当地用电短缺问题。项目在建设过程中还提供了约700人次的就业机会，帮助当地工人掌握了各项技能。

　　“我们这里就业率很低，身边很多人都待业。靠着在光伏电站工作，我有钱养家、看病，还学到了线路安装技术。”吉拉贝说。

　　控制室里，刚入职6个月的员工班加拉正在中国工程师的指导下边学边干，在光伏电站工作的经历帮助他树立了职业目标。“这个项目是中国给中非共和国的礼物，中国兄弟和我一起工作、培训我。我希望今后能成为一名专业电工。”班加拉说。

　　据张志国预计，随着班吉的发展，将来用电量还会增加。“为此，我们在升压站旁预留了约3000平方米的空地作为出线间隔，必要时可以安装新的输电网。”他说。

(责编：刘洁妍、燕勐)

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