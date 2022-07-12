新华社伦敦7月11日电（记者杜鹃）英国广播公司日前报道，国际民意调查机构“阿拉伯晴雨表”一份最新调查报告显示，中东、北非地区的阿拉伯国家民众正在对西方式民主制度能为经济带来稳定失去信心。

这份报告说，2021年底至今年春季近2.3万受访者中，大多数人认同西式民主制度下的经济是脆弱的。

报告说，中东和北非阿拉伯国家的民众越来越关注与西式民主政治制度相关的潜在问题。过去10年，特别是过去5年，该地区越来越多的民众认为，西式民主制度不利于提振经济、维护社会秩序和稳定以及推动政府行事果断。例如，与10年前相比，突尼斯人和伊拉克人现在认为西式民主制度存在上述限制的比例增加了近50个百分点。

报告说，过去10年，中东和北非地区的阿拉伯国家民众愈发质疑西式民主的好处。以突尼斯、黎巴嫩和伊拉克为例，这3个国家都经历了基于投票结果而产生的政府改变，但它们的经历都清晰表明，西式民主“并不是应对各自挑战的灵丹妙药”。突尼斯现阶段人均国民生产总值低于2011年水平，黎巴嫩面临金融系统崩溃，伊拉克遭受严重不稳定局面。

英国广播公司援引“阿拉伯晴雨表”机构主管迈克尔·罗宾斯的话报道，相比2018年至2019年的类似调查，这一地区对西式民主制度的观点发生了变化，“人们越来越多地认为，（西式）民主不是一种完美的政府形式，无法解决一切问题。我们在整个地区看到的是，人们正在挨饿，需要面包，对现有体系失望”。

报道说，半数以上受访民众认为或者强烈认为，他们更加关注政府能否有效推动政策实施，而不是政府的形式。

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