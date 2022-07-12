新华社北京7月11日电 综合新华社驻外记者报道：据俄罗斯塔斯社11日报道，俄罗斯向欧洲输送天然气的主要管道“北溪-1”于莫斯科时间11日7时开始年度维修，管道输气已暂停。据乌通社当日报道，俄军11日动用多管火箭炮向哈尔科夫市发动袭击。

——据塔斯社报道，俄罗斯向欧洲输送天然气的主要管道“北溪-1”于莫斯科时间11日7时开始年度维修，管道输气已暂停，此次维修将持续至7月21日。去年7月中旬俄罗斯也对“北溪-1”天然气管道进行了维修。据德国媒体报道，德方对俄方在维修工作结束后可能不再输送天然气存在较大担忧。

——据乌克兰国家通讯社（乌通社）报道，俄军11日动用多管火箭炮向哈尔科夫市发动袭击。哈尔科夫州检察长办公室当天下午在社交媒体发文称，此次袭击已造成6人死亡、31人受伤。此外，乌通社11日援引哈尔科夫州军事行政长官的话报道，10日晚，俄军从别尔哥罗德市向乌克兰方向发射了15枚巡航导弹，其中3枚击中了哈尔科夫市。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫11日通报说，俄空天军对位于哈尔科夫市两处区域的民族主义分子营与外国雇佣兵的临时部署点进行了打击，消灭了约250名武装分子和多达25辆坦克和车辆。自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁乌军243架飞机、137架直升机、1506架无人机、354套防空导弹系统、4020辆坦克和其他装甲车、741台多管火箭炮、3132门野战火炮及迫击炮、4149辆特种军用车辆。

——据乌通社援引乌各地军事部门的消息报道，俄军11日继续对苏梅、第聂伯罗彼得罗夫斯克、哈尔科夫、尼古拉耶夫等地发动炮击，同时对敖德萨等地发射了导弹。

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