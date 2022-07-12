黄培昭

刚果河是排在尼罗河之后的非洲第二长河，也是世界上最深的河流。不同于尼罗河的碧波荡漾、柔美秀丽，刚果河汹涌咆哮、水流湍急，充满阳刚与力量。它从历史深处流出，逝者如斯，不舍昼夜，一往无前，用汪洋恣肆的浪涛宣泄着野性之美。

刚果河是狂野之河。刚果河原名扎伊尔河，意为“大河”“能吞噬一切河流的河”，全长约4640公里，发源于赞比亚境内东非大裂谷的高地山区，源头称谦比西河。

在汇聚无数条涓涓细流后，刚果河势不可挡，穿越多个国家，纵贯非洲中西部，河水最深处有250米，一些河段的水流时速达45公里，掀起的巨浪甚至有7米之高。最终，刚果河以平均每秒4万立方米的水量，一头扎进烟波浩渺的大西洋。

由于水量太大，水流冲刺的速度太猛，注入大西洋后，刚果河还保持着自己坚毅顽强的余威。久而久之，它硬是把大西洋的海床撕裂开一条长150公里、宽15公里的大裂谷，犹如一柄又长又大的锋利尖刀深深刺进海底。

在布拉柴维尔附近，支流朱埃河汇入刚果河，浪花四溅、涛声震天。法国作家纪德在《刚果之行》一书中写道：“我们乘独木舟穿越朱埃河的一条支流，抵达河岸边。那里，波浪之高、水流之湍急格外明显。阳光灿烂的天空为这场面定下祥和的调子。壮丽胜过浪漫。时而一个漩涡划出一道深深的沟壑，一束浪花飞溅而起。毫无节奏性，无法解释水流这些不规则运动。”

刚果河是资源之河。它的流域面积达401万平方公里，仅次于亚马孙河，位居世界第二，充盈丰沛的水资源令人叹为观止。有专家考证，如果在波涛汹涌的刚果河上建造足够多的水电站，所发电力可以点亮整个非洲大陆。刚果河塑造的刚果盆地更是资源宝库，橡胶、木材和稀有金属等，俯拾皆是。

刚果河是人文之河。刚果河流域生活着约1亿人，从勇敢划着独木舟在峻急河流上捕获1米多长、150多斤重非洲虎鱼的瓦格尼亚人，到素有“雨林王者”之称的巴卡人，他们都把自己的生活托付给了这条大河。湍急的河水仿佛在血液中流淌，这里是他们世代生息的“生命河”与“母亲河”。刚果河孕育了璀璨的非洲古代文明，在其下游，建立过庞大而颇具影响力的刚果王国，鼎盛时期，版图覆盖地区广袤，至今仍令非洲人自豪。

刚果河是沧桑之河。历史上，西方殖民者贪婪掠夺刚果河及其两岸的丰富资源，压榨当地劳工，严加体罚，甚至残忍处决。刚果河上的奴隶贸易更是肆虐了几个世纪，无辜黑人成为西方殖民者的奴隶和牺牲品。英国作家约瑟夫·康拉德在小说《黑暗的心》中，以生动、形象和深刻的笔墨揭露了这段令人扼腕且愤慨的历史，对西方殖民统治和奴隶贸易进行了无情鞭笞和有力挞伐。

刚果河是生态之河。作为世界第二大热带雨林的家园，刚果盆地及刚果河两岸生态系统保存相对完好，自然禀赋得天独厚，被称为“非洲之肺”和“地球第二肺”。科学家估计，这个地区有上万种植物，其中30%的植物是全球独有。这里还是逾400种动物、1000多种鸟类和大约700种鱼类的天堂。

刚果河畔，常年遮天蔽日的森林里，生活着大猩猩、黑猩猩、倭黑猩猩，这里是一些濒危动物在这颗蓝色星球上的最后家园。刚果河畔，草长莺飞，大象、狮子等在河边湿地和茂密的森林里或悠闲踱步，或怡然休憩，或在驰骋奔跑中释放着生命的能量，如同一幅充满昂扬生机和蓬勃活力的生态画卷，惹人遐想，令人难忘……

《 人民日报 》（ 2022年07月12日 18 版）

(责编：赵欣悦、白宇)