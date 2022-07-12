本报记者 李 强

参展客户在库卡机器人展台前体验最新的柔性机器人和人机协作技术。

本报记者 李 强摄

按下按钮，机器人取下杯子清洗干净，按照配方程序依次加入冰块、酒、饮料、香料，只需一分多钟，一杯鸡尾酒就递送到观众面前……在近日闭幕的2022年慕尼黑国际机器人及自动化技术博览会（简称慕尼黑机器人展）上，记者亲历了这一幕。

慕尼黑机器人展每两年举办一次，聚集全球机器人产业及相关工业自动化等领域最新的技术、设备及产品。本次展会吸引了来自35个国家和地区的570多家展商，包括ABB、库卡、发那科、安川电机等在内的全球机器人领军企业悉数参展。数字化转型、人工智能、人机界面和可持续生产，是本届展会的四大趋势主题。

德国机械设备制造业联合会主席康拉德表示，机器人和自动化行业蓬勃发展，仅德国机器人与自动化行业今年的销售额就有望增长6%。国际机器人联合会前不久发布的数据显示，2021年全球交付工业机器人48.68万台，比2020年增长27%，数量创历史新高。

在展会现场，各类工业机器人生产线占据了展区的大部分位置：一排机器臂，可以按照个性化定制程序，依次完成板材切割、打磨、焊接、喷涂等多道工序，最终制造出定制汽车外壳；来去自如的智能仓储机器人，展示了数字化无人仓库在电子商务领域的广泛应用；在食品工业展区，两台机器人精准地将一块块奶酪堆叠整齐，打包装盒……展商普遍认为，受益于自动化的发展趋势和持续的技术创新，工业机器人在汽车、电子和机械行业发展前景广阔。

本次展会专门设置了“未来机器人馆”，展示机器人在工业领域之外的更多应用场景。除前述鸡尾酒机器人外，煮面机器人、手术机器人、汽车服务机器人等也引起广泛关注。一只机器臂娴熟地抓起碗，依次倒入调味料，再将按照时间精确煮制的面条倒入碗中，一碗热气腾腾的拉面就端到了观众面前。另一侧，两只柔性机器手臂正对一个人体模型进行微创手术，一旁的电子监控屏上清晰地展示着手术进程和各类健康参数……

“机器人技术已经在工厂、医院、水下和太空等场景被广泛应用。机器人同样在日常生活场景中给我们提供很大便利，相关应用潜力巨大。”新加坡国立大学机械工程系教授、机器人专家塞西莉亚·拉斯基表示。德国巴伐利亚州州长马库斯·索德尔也十分看好产业技术应用前景，“借助人工智能和机器人平台，科技正在让世界变得更美好。”

（本报慕尼黑电）

《 人民日报 》（ 2022年07月12日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)