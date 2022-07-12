本报记者 张 杰

印度尼西亚总统佐科近日表示，印尼大米年产量已达3100万吨，超过了2800万吨的国内需求，计划出口20万吨大米。作为一个人口大国，印尼努力保障本国粮食安全意义重大。

印尼大部分地区土壤肥沃、气候适宜、雨量充沛，适合水稻大面积种植。但是当地农民一度缺乏适宜的种植技术和储水方式，每年只能种植一季水稻。特别是在爪哇岛以外的地方，一公顷水稻的年产量只有2吨左右，远低于爪哇岛每公顷最高9吨—10吨的年产量。

近年来，印尼政府持续出台政策措施，鼓励农民扩大水稻种植，注重提高农田肥力，同时加大农业基础设施建设投入。佐科近日在考察万丹省西朗市的一处水坝时表示，这一大坝可为约1289公顷的水稻田提供灌溉水源，极大促进了周边农田生产力的提高。

印尼一家农业科技公司的负责人表示：“政府在爪哇外岛加紧开展农业基础设施建设。农业部门也加强了同农业科技公司的合作，积极推广先进品种和种植灌溉经验。现在外岛地区的水稻每公顷年产量也能达到9吨左右。”

印尼是世界上玉米产量最大的国家之一。为保证玉米生产目标，印尼政府一方面扩大玉米种植面积，努力开垦更多闲置土地，并利用棕榈种植园种植玉米；另一方面与国外企业合作，针对印尼的土壤气候特点，培育优质杂交玉米品种，研究玉米病虫害的防治方案。

印尼中央政府积极鼓励地方政府同各农业科技企业进行合作，组织多种农业技术培训活动，帮助农民提高农业种植水平。新冠肺炎疫情期间，由于无法进行面对面的技术指导，印尼农业部门便联合企业开展线上培训。农业部门派出的技术团队为此搭建了专门的网上技术培训平台。

印尼经济事务协调部近期开展了一项名为“闭环园艺计划”的项目，邀请国内外农业公司、技术公司和电商平台等一同参加。该项目旨在为农民打造一个经济生态闭环，从生产时的选种育种到终端销售，农民可获得种植培训、施肥指导、驱虫经验、收获推广和销售协助等全过程指导，生产出满足市场需求的优质产品，增加收入。

（本报雅加达7月11日电）

《 人民日报 》（ 2022年07月12日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)