本报记者 姜 波

为期5天的2022年联合国海洋大会近日在葡萄牙首都里斯本落幕。本届大会由葡萄牙和肯尼亚共同主办，来自一些国家的政要、商界领袖、科学家、民间团体代表，在大会上共同讨论如何解决海洋当前所面临的诸多挑战。各方通过里斯本宣言，强调在科学和创新的基础上，加大行动力度，更好保护海洋。

宣言强调，面对当前的严峻形势，各方必须更有决心，以更坚决、更及时的行动改善海洋及沿海生态系统，增强海洋可持续发展能力。宣言呼吁各方在加强数据收集、减少温室气体排放等领域采取进一步措施，同时创新融资渠道以实现可持续的海洋经济。

海洋覆盖了地球表面面积的70%，是地球上最大的生态系统，是全球80%生物的家园。世界气象组织今年5月发布的《2021年全球气候状况报告》显示，海平面上升、海水升温、海洋酸化和温室气体浓度等指标在2021年创下历史新高，给人类生存环境、粮食安全、经济增长等带来严峻挑战。全球变暖推动海水升温，造成更加频繁和猛烈的极端天气。人类温室气体排放持续增加，加剧海洋酸化，对海洋生物链造成严重破坏。海洋污染状况也堪忧。目前全球有接近80%的污水未经处理就被直接排入海洋，每年有800多万吨塑料垃圾进入海洋，如果不采取紧急行动，到2050年，这些垃圾的重量将超过海洋中鱼类的总重量。

“海洋正处于‘紧急状态’，我们必须扭转局面，一个健康和多产的海洋对我们共同的未来至关重要。”联合国秘书长古特雷斯在大会上表示，自5年前上次大会以来，人类在海洋保护方面取得了一些进展，但“还有更多工作需要共同完成”。联合国负责经济和社会事务的副秘书长、本届大会秘书长刘振民表示，各界有必要重新聚焦海洋行动，致力于提高决策的科学依据，通过相互学习共同加强科学伙伴关系。

本届海洋大会期间，中方举办了“促进蓝色伙伴关系，共建可持续未来”边会。中国政府特使、自然资源部总工程师张占海在致辞中说，中国倡导建立开放包容、具体务实、互利共赢的蓝色伙伴关系，并以蓝色伙伴关系原则为基础，通过灵活多元的合作模式，调动各方资源，促进形成“全球蓝色伙伴关系合作网络”，共同开展保护和可持续利用海洋和海洋资源的行动。联合国秘书长海洋事务特使彼得·汤姆森在致辞中肯定了中国的倡议，认为蓝色伙伴关系能够更好地实现联合国可持续发展目标。

本届会议上，各方承诺到2030年在海洋保护区内养护或保护至少30%的全球海洋，并采取更为积极有效的保护措施。葡萄牙承诺，到2030年使该国主权或管辖范围内100%的海洋区域呈现“环境良好状态”。肯尼亚正在制订国家蓝色经济战略计划以及一项关于海洋塑料垃圾的国家行动计划。

本次大会发言人弗朗西尼·哈里根表示，大会形成了应对海洋危机的路线图，“会上作出的很多承诺和保证将有助于扭转当前的海洋危机”。

《 人民日报 》（ 2022年07月12日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)