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“盼着大桥早日建成”（共创繁荣发展新时代）

本报记者  苏  航
2022年07月12日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　南苏丹的夏天，十分炎热。一辆满载生活物资的卡车，正从首都朱巴驶向该国第二大城市、西加扎勒河州首府瓦乌。坐在简陋的驾驶室里，司机约翰不停地擦着汗。渐渐地，前方的卡车多了起来，排起长龙。约翰知道，朱尔河就快到了，“河对岸就是瓦乌，每次过河都得排长队。”

　　瓦乌当地民众生产生活所需物资，大部分都要从包括朱巴在内的东部或南部地区运送而来，横跨朱尔河的这座老桥，是当地物资运输的必经之路。

　　说起这座桥，约翰话语中带着无奈。“早就超出使用年限了，却得不到修缮。桥面严重损坏，凹凸不平。”为了确保安全通过，大型载重卡车每次只能一辆上桥通过，其他的要在桥头排队等待通行。“要是碰上雨季，道路泥泞难走，通行时间要几个小时。”约翰说。

　　好在，这样的情景很快将一去不复返了。作为中非合作“八大行动”之一设施联通的重要内容，中国政府援建的南苏丹朱尔河大桥项目已于去年1月动工，大桥设计长度240米、宽14米，加上两边连接线全长1480米，预计明年完工并投入使用。目前，桥梁下部结构已经全部施工完成，上部结构施工也全面展开。

　　在大桥工地上，活跃着数百名当地工人的身影。“以前我最大的爱好，就是来河边看河马。”瓦乌小伙阿朗不好意思地说。阿朗曾经是一名待业青年，去年初的一天，他发现朱尔河边来了中国建筑公司，还带来了很多机械设备。当知道中国公司要在这里援建一座大桥，阿朗便天天守在项目部门口，希望能够在工地谋一份工作。

　　最终，阿朗如愿获得了在工地工作的机会。中国技术人员手把手地传授阿朗焊接技能。从帮他了解钢筋型号，到对照图纸下料制作，再到绑扎和焊接技术，中国师傅一步步把阿朗培养成了一名熟练的电焊工。阿朗用挣到的工资给家里购置了家具和电器。“朋友们都很羡慕我，我要感谢中国师傅们，也谢谢大桥项目部给了我工作的机会。”阿朗说。

　　作为南苏丹路桥部派驻项目现场的工程师，皮特·巴拉达目睹大桥建设从无到有、初具规模。“这是西加扎勒河州在建的最大的一座桥。建好以后，两岸人员往来就更方便了，对整个地区的经济发展非常重要，苏丹到乌干达的国际交通线也将更加通畅。”巴拉达说，“大桥通车后，我们可以跑运输、做买卖，大家都在盼着大桥早日建成。”

　　一年多来，每次开车从建筑工地边驶过，约翰都会特别留心桥梁工程的进展。一根、两根、三根……看着桥桩的数量越来越多，看着大桥主体日趋完整，约翰感到越来越有盼头。

　　（本报喀土穆电）  


　　《 人民日报 》（ 2022年07月12日 03 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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