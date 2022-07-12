新华社雅加达7月11日电（记者余谦梁）7月11日，国务委员兼外长王毅在东盟秘书处就坚持开放的区域主义发表政策演讲并答问。

王毅表示，当前亚洲正站在新的历史起点上，面临着前所未有的发展机遇。同时，这个世界并不太平，围绕亚洲前途，出现了开放与封闭、合作与对抗、团结与分裂、进步与倒退两种截然不同的走向。历史和实践告诉我们，只有顺应时代潮流，才能与时代同行。习近平主席多次指出，开放是亚太合作的生命线，应当坚持开放的区域主义。因此，中国的选择是，同包括东盟在内的地区各国一道，秉持和平、发展、自主、包容的理念，坚定不移地践行开放的区域主义，同时从亚洲的文明和实践中汲取经验智慧，不断为开放的区域主义注入新的时代内涵。

一要始终坚持和平共处理念。绝不允许把地缘冲突、集团对抗引入亚洲，绝不希望制裁封锁、人道危机发生在亚洲。要旗帜鲜明地坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持维护各国主权和领土完整，重视各国的合理安全关切，通过对话协商以和平方式解决分歧，守护好我们的共同家园，守护住和平稳定的底线。

二要始终坚持发展振兴目标。当前，亚洲经济中的风险因素上升，地区产业链供应链稳定受到冲击，所谓“脱钩”“断链”杂音不断。习近平主席提出全球发展倡议，为国际社会合力应对挑战，促进世界经济复苏，加快落实联合国2030年可持续发展议程凝聚了共识，提供了助力。要继续坚持发展导向，正确看待彼此发展，共享发展机遇，维护以世界贸易组织为基石的多边贸易体制，确保全球市场自由开放，促进经济融合发展。

三要始终坚持独立自主原则。当前，包括东盟在内不少地区国家受到所谓选边站队的压力，地区战略环境面临被政治需要重塑的风险。要继续坚持独立自主，相互尊重各自的主权和核心利益，尊重东盟作为共同体的完整性、自主权和领导力，让这个地区远离地缘政治的算计，远离丛林法则的陷阱，不当大国博弈的棋子，不受霸凌霸道的胁迫，把自己的命运和地区的前途牢牢掌握在自己手中。

四要始终坚持开放包容精神。尽管全球化潮流遭遇一时的逆风，但奔腾向前仍是大势所趋。封闭和孤立只会导致僵化和落后，包容和开放才会带来普惠和共赢。要坚持和而不同、多元共生，反对党同伐异、画地为牢，坚持团结域内国家、包容域外国家的真区域合作，反对排斥特定国家、针对特定一方的假区域合作。亚太地区足够大，容得下地区国家各自发展、共同发展，做得到各美其美、美美与共。

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