新华社雅加达7月11日电（记者余谦梁）7月11日，国务委员兼外长王毅在东盟秘书处发表政策演讲并答问。

有媒体问，美国等试图加强扩大在亚太地区的存在和影响，中方对此有何看法。

王毅表示，对于其他国家参与亚太地区事务，中方历来持开放态度。关键在于，他们的举动是有利于维护地区和平稳定，还是试图加剧紧张对立；是有利于促进地区发展振兴，还是想搞脱钩断链；是有利于增进地区团结合作，还是要另搞一套，甚至制造分裂。相信地区各国人民心中都会有一杆秤，历史也会就此给出公正的评价。

王毅说，前天我在巴厘岛与美国国务卿布林肯会晤时建议中美双方探讨确立在亚太地区良性互动的规则，以践行开放的区域主义。规则的核心要素就是：支持东盟的中心地位，维护现有区域合作架构；尊重中美彼此在亚太的正当权益，不以敌对、遏制对方为目的；自觉发挥负责任大国作用，促进地区的稳定与发展，为各国提供更多的公共产品。

王毅强调，中美如能实现在亚太地区良性互动，善莫大焉，不仅有助于增加中美关系的正面预期，也符合地区国家的普遍期待。我们对美方做何反应拭目以待。这也将检验美国能否放下霸权心态，克服冷战思维，摒弃零和逻辑，真正为亚太的和平与繁荣发挥建设性作用。

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