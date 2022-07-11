全球青年多维对话举办“中医文化的现代体验与国际认同”主题活动

人民网北京7月10日电 （记者陈尚文）7月10日晚，由中国外文局文化传播中心与北京中医药大学国家中医国际传播中心主办，国际校友人才联盟、中国网文化发展中心协办的全球青年多维对话之“中医文化的现代体验与国际认同”活动在京举行。来自法国、马来西亚、泰国、土耳其、阿富汗和中国台湾等10个国家和地区的青年代表，与中国和西班牙的中医药领域学者进行交流互动，并进行现场中医体验，全方位感知中医文化。

在谈及对中医的初印象时，不少外国青年提出了“能量”“阴阳五行”和“人与自然”等关键词，认为中医是一种关于人内部各种生命能量的学说，这个“能量”也就是中医基础理论中的“气”。大多数外国青年都表示曾体验过“针灸”“拔罐”和“刮痧”等中医理疗方式，认为这些理疗方式能够达到预防和治疗疾病的效果，也承载着深厚的文化精神底蕴。他们在中医理疗过程中，也进一步了解到了贯穿于中医学各个领域的阴阳和五行学说。

北京中医药大学王乐鹏教授表示，很高兴能听到中外青年与中医文化的故事。中医不仅仅是一种医学，也体现着中国哲学思想，是中华文化的重要组成部分，更是一种遵循自然法则的生活方式。

西班牙心理神经针灸学教授Juan Pablo Molto Ripoll介绍了他在西班牙开展的科学针灸与草药教学，以及相关文献出版工作，他表示希望加强与中国的联络与合作，与中国一同在拉丁美洲、欧洲等地区扩大中医文化的传播范围。

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