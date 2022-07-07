“亚洲之光”中国华语影展《不老奇事》展映及创作交流会在首尔举行

人民网首尔7月7日电 （马菲、伊圣楠）“亚洲之光”中国华语影展——《不老奇事》展映及创作交流会6日在韩国首尔圣水艺术中心举办。中国驻韩国使馆公使衔参赞兼首尔中国文化中心主任王彦军、城东文化财团代表理事尹光植、在韩影人协会会长徐夜、前韩国EBS电视台纪录片出品人张道薰、韩国CJES中国事业部部长赵霞蓝等中韩嘉宾出席活动，200余位中韩观众现场观影。

王彦军热烈祝贺“亚洲之光”中国优秀影片展映成功举办。他表示，今年是中韩建交30周年和“中韩文化交流年”，中韩关系迎来新的发展契机。电影交流在增进两国人民友谊、促进民心相通方面发挥着重要作用。此次活动是首尔中国文化中心与城东文化财团签署交流合作备忘录以来，共同开展的首个文化交流活动。希望以此次活动为契机，进一步增加韩国观众对中国电影艺术和电影人的了解，促进两国电影业界交流与产业合作，为中韩两国影视文化合作注入新的生机与活力，推动中韩战略合作伙伴关系不断提升到更高水平。

尹光植表示，为迎接中韩建交30周年，城东文化财团与首尔中国文化中心于今年5月19日签署业务合作谅解备忘录，旨在促进中韩文化艺术交流和建设智能化文化城市。通过此次活动，城东文化财团将与发挥中韩文化桥梁作用的首尔中国文化中心建立合作体系，扩大两国文化领域发展机会。希望以本次展映会为开端，以电影为媒介，不仅使两国人民拥有相互沟通和理解的时间，今后更能作为亚洲的核心、全球电影产业界的中心，进一步提高中韩两国地位。

影片放映结束后，导演徐超通过视频连线与中韩嘉宾及现场观众进行在线交流。他讲述了影片的制作历程和拍摄过程中经历过的困难，提出了自己对“逐梦电影”的看法与经验，表达了对中韩电影未来交流交往的展望。徐超表示，韩国电影有许多值得学习、借鉴的经验，希望通过“亚洲之光”影片展映活动加强两国电影业界的交流与合作。

城东文化财团创立于2014年，是为促进首尔市城东区地方文化振兴和保障市民文化福利而设立的基金会。城东文化财团主要负责文化设施运营管理、当地艺术团体运作、培养文化专家、地方文化推广及青少年文化活动。

“亚洲之光——中国优秀华语影片放映展”于2022年5月28日在韩国拉开帷幕。7至11月，由徐超执导的《不老奇事》、邢健执导的《冬去冬又来》、韩天执导的《你的婚礼》、饶晓志执导的《无名之辈》、张艺谋执导的《一秒钟》等中国优秀影片将依次登陆城东文化财团素月艺术中心、圣水艺术中心举行首映式，邀韩国观众免费观影，并通过线上+线下的形式举办由影片主创团队、中韩影视界从业人员、两国媒体及现场观众等参与的现场交流互动。

(责编：贾文婷、刘慧)