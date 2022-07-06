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中国驻韩国大使邢海明会见韩国国会议长金振杓

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中国驻韩国大使邢海明6日会见韩国新任国会议长金振杓。中国驻韩国大使馆供图
中国驻韩国大使邢海明6日会见韩国新任国会议长金振杓。中国驻韩国大使馆供图
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来源：人民网-国际频道  2022年07月06日17:59

人民网首尔7月6日电 （记者马菲）中国驻韩国大使邢海明6日会见韩国新任国会议长金振杓。

邢海明转交了全国人大常委会委员长栗战书致金振杓的履新贺电，并表示，中韩互为重要近邻和合作伙伴，两国友好交往历史源远流长。建交30年来，两国各领域交流合作飞跃发展，政治互信不断提升，经贸合作日益紧密，树立了不同制度的国与国之间交往的典范。两国相互投资已累计突破1000亿美元，去年双边贸易额突破3600亿美元，疫情前人员往来突破千万人次。韩国新政府上台以来，在两国元首的战略引领下，中韩关系开局总体顺利。中国全国人大重视同韩国国会交往。议长先生是中国人民的老朋友，在中韩建交30周年之际，中方愿同议长先生一道，积极开展包括两国立法机构在内的各领域交流合作，谋划两国未来发展蓝图，妥处双边关系中的敏感问题，推动中韩关系不断取得新的更大发展。

金振杓感谢栗战书委员长发来贺电并表示，邢海明大使是我就任议长后会见的第一位外国客人，这表明我高度重视韩中关系。韩中是最主要的友好近邻，立法机构交流是双边关系重要组成部分。韩国国会高度重视韩中关系，愿积极支持两国在政治、经济、文化等各领域全方位扩大交流合作，不断深化两国关系，实现共赢发展。

双方还就朝鲜半岛形势和共同关心的国际地区问题交换了意见。

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(责编：贾文婷、刘慧)
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