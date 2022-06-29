梁由之

6月26日的七国集团（G7）会议上，欧盟委员会主席冯德莱恩指出，欧洲将设法筹集约3000亿欧元的资金用于资助发展中国家，以此“取代中国在这些地方的投资”。对于这番发言，许多发展中国家的网民纷纷开骂。

据路透社报道，冯德莱恩在G7会议的一场发布会上表示，欧洲将在未来五年的时间筹集3000亿欧元，用于帮助发展中国家完成基础设施建设。她表示，这部分资金将来自欧洲私营和公立的各个渠道，目的是为了“对抗中国‘一带一路’项目的投资”，取代中国在当地的投资。

综合其他报道看，这个3000亿欧元的项目，是G7宣布针对第三世界进行基建投资的6000亿美元项目的一部分。

尽管冯德莱恩沾沾自喜地把自己的“慷慨”表述成“为我们发展中国家伙伴带来发展机遇”，但她那句“对抗中国”明显暴露了她和某些西方国家对于国际合作的真实心态，导致不少网民纷纷嘲讽和批评起她的发言。

一个网民指出了一个非常尖锐的问题：为什么冯德莱恩说的是“取代”，而不是中国资金之外的“补充”？她的意思莫非是发展中国家必须在西方和中国之间二选一？可为什么国际援助要搞这种“二选一”呢？

有人联想起了西方长期对第三世界的掠夺，这位网民把冯德莱恩和她所代表的西方利益集团称作“强盗”、“奴隶主”，辛辣地指出强盗和奴隶主手上的钱，也是他们靠巧取豪夺得到的。

顺着这个逻辑我们可以发现，当有人为了和对手斗法，把抢来的钱还了一部分给受害人，这充其量只是某种动机不纯的赎罪罢了，还远谈不上什么帮助。

其他网民也提到，在中国帮助发展中国家前，这些以前扮演过“殖民者”这种不光彩角色的西方国家，似乎从来没想起要帮助这些地方，现在突然“转了性”，无非是奔着对抗中国去的。

因此，其中一位外国网友回敬冯德莱恩称：留着你的钱吧！我们不欢迎殖民者！

说到中国对第三世界的帮助和投资，就在前两天，中国驻坦桑尼亚桑给巴尔总领事张志昇发布了一个视频，内容是中国企业帮助当地居民打井的视频，视频中不少围观民众都为水源问题得到解决欢呼鼓掌。

而同样是在评论区，在这条推文下，许多非洲网民都发自内心地感谢中国帮助他们解决了不少难题，也对中国和非洲未来的经济合作充满了信心。

而当中国已经实打实地在不少国家完成了许多类似这样的建设成果时，在G7这个“6000亿美元计划”刚宣布没多久，就连美国《纽约时报》都不得不承认，这个计划承诺的资金是“公共资金和私人资金的混合，无法保证会兑现”。

一边是看得见摸得着的成绩，一边是“无法保证会兑现”，广大网民对中国好评如潮，对冯德莱恩嘲讽满满，也就显得顺理成章了。

这让人想起了那句老话：群众的眼睛是雪亮的。

来源：环球时报微信公众号

(责编：周志华(实习生)、杨光宇)