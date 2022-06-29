新华社瓦莱塔6月28日电（记者陈文仙）总部设在马耳他首都瓦莱塔的欧盟庇护局28日发布年度难民庇护报告显示，2021年欧盟成员国共收到64.8万份庇护申请，比2020年增长三分之一。

报告显示，2021年欧盟成员国对53.5万份申请做出了初审决定，给予11.8万人难民身份。叙利亚人和阿富汗人是难民庇护申请者中最大的两个群体，分别为11.7万人和10.2万人。按年龄分类，约29%的庇护申请者是未成年人，其中约2.36万名未成年人无人陪伴，与2020年相比增加三分之二。

报告显示，德国是去年收到庇护申请数量最多的欧盟国家，其次是法国、西班牙和意大利。

报告还显示，自俄罗斯对乌克兰发起特别军事行动以来，已有近600万名乌克兰人逃往欧盟国家。

联合国难民署16日发布的最新报告显示，截至2021年年末，全球被迫逃离家园流离失所者达到8930万人，创下有记录以来最高水平，与十年前相比翻了一番多。难民署在其报告中强调，原有冲突升级和新冲突的爆发是去年全球流离失所者数量上升的主要原因。粮食短缺、通货膨胀和气候危机也是目前全球流离失所问题的重要原因。

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