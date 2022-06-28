新华社北京6月28日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫28日说，俄特别军事行动结束没有大致期限。乌克兰总统泽连斯基28日在社交媒体上说，他与北约秘书长斯托尔滕贝格通电话，就北约马德里峰会协调立场。

——佩斯科夫28日对媒体说，俄特别军事行动结束没有大致期限。他在评论泽连斯基有关计划到冬天前结束战事的言论时表示，如果乌方能够命令民族主义者放下武器并满足俄方条件，特别军事行动今天就可以结束。

——俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃28日说，七国集团峰会表明，西方领导人没有能力确定维护国家安全的方式并为其做出的决定负责。她表示，无论在哪个历史阶段，北约都旨在建立针对俄罗斯的侵略政策，而不是应对全球性问题和挑战。北约的逻辑基础就是不断扩张，合围俄罗斯，在俄边界扩大军事存在，部署新武器，违反曾经签署的限制其自身发展的协议和准则。

——俄罗斯外交部28日发表声明说，作为对美方不断扩大对俄政治和公众人物制裁的回应，俄方决定无限期禁止25名美国公民入境，其中包括美国总统拜登的妻子吉尔和女儿阿什莉。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫28日通报，俄军27日使用高精度武器摧毁了位于波尔塔瓦州克列缅丘格市存储美欧提供武器弹药的仓库，武器弹药爆炸致附近一家已停业的购物中心发生火灾。他还说，俄空天军对哈尔科夫市一“亚速营”驻点和哈尔科夫州一居民点附近的第92摩托化步兵旅下属某营实施打击，消灭100多名乌军及外国雇佣兵，摧毁15辆装甲机动车。自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁乌军218架飞机、133架直升机、1382架无人机、350套防空导弹系统、3837辆坦克和其他装甲车、690台多管火箭炮、3037门野战火炮及迫击炮和3889辆特种军用车辆。

——乌克兰国家通讯社28日援引乌各地军事部门的消息报道，截至当日上午，俄军持续对赫尔松、切尔尼戈夫、苏梅、哈尔科夫等地区进行炮击。在卢甘斯克地区，俄军正从南部和西南部对利西昌斯克市发动进攻，试图阻断这座城市与顿涅茨克地区的交通联系。在顿涅茨克地区，俄军的炮击沿整个前线展开，斯拉维扬斯克、托列茨克等城市均遭打击。

——泽连斯基27日在社交媒体发文称，乌中部列缅丘格市一座商场遭导弹袭击，遂引发大火，袭击发生时商场内有上千名平民。

——俄罗斯总统普京27日与巴西总统博索纳罗通电话时表示，俄罗斯将履行义务，向巴西不间断地供应俄罗斯化肥。普京强调，恢复因西方制裁而崩溃的食品和化肥自由贸易架构十分重要。两国领导人在通话中讨论了全球粮食安全等问题，双方表示将继续加强两国战略伙伴关系，进一步扩大在农业、能源等领域的互利合作。

——俄罗斯外交部网站27日发表声明说，俄外交部当日召见希腊驻俄罗斯大使，宣布8名希腊在俄外交工作人员为“不受欢迎的人”，并要求其在8天内离境。声明说，俄方对希腊对俄罗斯采取对抗性政策，驱逐俄外交官，以及对乌克兰方面提供军事援助的行为表示强烈抗议。

——泽连斯基28日在社交媒体上说，他与北约秘书长斯托尔滕贝格通电话，就北约马德里峰会协调了立场。他在通话中强调了在乌克兰部署导弹防御系统以防止俄罗斯攻击的重要性。

——据乌克兰总统网站报道，泽连斯基27日在基辅会见了到访的摩尔多瓦总统桑杜，双方就双边合作、乌战后重建和欧洲一体化等议题进行了讨论。桑杜表示，摩尔多瓦愿为乌战后重建提供支持，愿帮助乌转运因港口封锁而暂停出口的货物。

——法国国防部长塞巴斯蒂安·勒科尔尼27日晚接受法国媒体采访时宣布，法国将向乌克兰提供“数量较多”的装甲运兵车。（参与记者：耿鹏宇、李铭、李东旭、唐霁、赵冰）

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