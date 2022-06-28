跨撒哈拉建设委员会代表团在中企承建的阿尔及利亚南北高速53公里项目前合影。中建阿尔及利亚公司供图

人民网阿尔及尔6月28日电 （记者王传宝）由跨撒哈拉建设委员会六国交通及工程部长组成的代表团28日前往由中国企业承建的阿南北高速53公里项目参观，对该项目的顺利完工给予积极评价。

跨撒哈拉建设委员会共有阿尔及利亚、马里、尼日尔、突尼斯、尼日利亚和乍得6个成员国，其目标是实现成员国在道路基础设施开发和维护领域的经验交流，建设和实现成员国领土之间的跨撒哈拉公路连接。阿高速公路局局长赫勒迪在接受人民网记者采访时称，中国企业承建的53公里项目有力地促进沿线地区社会经济的发展，创造了就业机会，增强沿线地区竞争吸引力和旅游度假的发展，隧道建设更是节约了交通成本，方便当地人们道路出行。

据中建阿尔及利亚公司副总经理谭孝足介绍，53公里项目由中建阿尔及利亚公司承建，这一项目为阿南北高速公路的起点和龙头，穿越阿特拉斯山脉、希法河谷等地，地质复杂，地形险峻，施工难度大。项目于2020年12月20日实现了全线通车，目前正在进行收尾阶段的全线运营维护。

据了解，跨撒哈拉公路项目，于1970年代初在当地启动，计划连接六个成员国首都10000公里，其中8000多公里已铺装并交付使用，剩余2000公里仍在施工中。中建阿尔及利亚公司承建的53公里项目为其中一部分。

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