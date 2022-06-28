应菲律宾政府邀请，国家主席习近平特别代表、国家副主席王岐山将率团赴菲，出席6月30日在马尼拉举行的马科斯总统就职仪式。

总台央视记者：针对王岐山副主席此次的访菲安排，发言人能否介绍一下有关情况？中方对此访有何期待？

赵立坚：中菲是隔海相望的近邻，互为重要合作伙伴。中方始终把菲律宾放在周边外交优先位置。在双方共同努力下，中菲关系持续向好发展，为两国民众带来实实在在的利益。不久前，习近平主席同菲律宾当选总统马科斯通电话，就坚持睦邻友好、携手共同发展达成新的重要共识，为双边关系未来发展指明了方向。

王岐山副主席此次作为习近平主席特别代表专程赴菲出席马科斯总统就职仪式，充分体现了中方对菲律宾和中菲关系的高度重视。相信此访将有助于双方传承友谊、增进互信、接续合作，开辟中菲关系更加广阔的发展前景，更好造福两国和两国人民。

路透社记者：据报道，近期巴基斯坦发生针对中方利益的袭击事件后，中国希望自己的保安公司保护其公民和资产。外交部能否证实，中国国家安全部在6月要求巴基斯坦允许一家中国保安公司在巴基斯坦开展业务？巴内政部反对这一要求，称巴安全部队有能力保护在巴中国公民和资产。你对此有何评论？

赵立坚：我不了解你提到的具体情况。中巴双方有关职能部门之间、巴基斯坦政府和中国驻巴使领馆之间一直就保护中国在巴机构和人员保持着密切的沟通协调。我们注意到，巴基斯坦政府专门为保护参与中巴经济走廊和政府间合作项目的中方人员组建了特别安保部队，也对中国在巴人员予以保护。

《人民日报》记者：我们注意到上周举行的全球发展高层对话会上，中方提出了“全球发展和南南合作基金”和全球发展促进中心两个新概念，能否请你进一步介绍相关情况？中方如何推动上述新概念落地？

赵立坚：2015年9月，习近平主席在联合国发展峰会上宣布中国将设立南南合作援助基金，支持发展中国家落实2030年可持续发展议程。在此基础上，为加大对全球发展合作的资源投入，中国政府决定将南南合作援助基金升级为“全球发展和南南合作基金”，并在已有30亿美元基础上再增资10亿美元，支持发展中国家落实全球发展倡议和可持续发展议程。该基金将主要用于拓展全球发展领域的多边合作，重点投向全球发展倡议重点合作领域的项目，支持联合国发展机构和国际组织发挥作用，为2030年可持续发展议程的落实注入新动力。

全球发展促进中心的主要目标，是为推动落实全球发展倡议提供行动平台和资源支撑。中方将围绕全球发展倡议重点领域建立由各方参与的项目库，举办全球共享发展行动论坛，为全球发展倡议合作提供智力支持。

上述举措是中方推动全球发展倡议落地走实务实方案的重要组成部分。我们相信，通过汇聚全球发展共识，动员全球发展资源等，必将为推动落实2030年可持续发展议程、促进全球共同发展作出积极贡献。

《环球时报》记者：据报道，这两天，中国政府援助阿富汗的两批抗震救灾物资由民航飞机和军用飞机接连运抵阿富汗。中国驻阿大使王愚、阿临时政府灾害管理部代理部长古拉姆·古斯出席了物资交接仪式。中方能否介绍具体情况？

赵立坚：中方对阿富汗人民当前遭遇的困难感同身受。昨天王毅国务委员兼外长同阿富汗临时政府代理外长穆塔基通电话，再次对阿富汗地震表示诚挚慰问。

中国政府第一时间决定向阿富汗灾区提供5000万元人民币的紧急人道主义援助，包括帐篷、折叠床、毛毯等在内的两批急需救灾物资已运抵阿富汗。中国驻阿富汗大使王愚和阿临时政府灾害管理部代理部长古拉姆·古斯出席了物资交接仪式。阿方对中方的援助表示衷心感谢，表示将尽快把物资分发给灾情严重地区，为受灾阿富汗民众提供实实在在的帮助。

中方将继续关注阿富汗地震灾情及灾后重建，愿根据阿方需求，提供更多雪中送炭的帮助。相信阿方将会团结一致尽快战胜灾情并重建家园。

巴通社记者：上周，巴基斯坦收到中方提供的150亿元人民币贷款，这将帮助巴方增加巴外汇储备。你对此有何评论？

赵立坚：中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴。中方一贯支持巴方发展经济、改善民生、维护金融稳定。我们愿继续同巴方落实好领导人达成的共识，深化包括财金在内的各领域务实合作，携手应对风险挑战，构建新时代更加紧密的中巴命运共同体。

塔斯社记者：根据俄罗斯外交部消息，伊朗和阿根廷已就加入金砖国家提交申请。你对此有何评论？

赵立坚：金砖国家机制自成立以来，就同广大新兴市场和发展中国家的命运紧紧联系在一起。面对当前百年变局、世纪疫情、国际热点交织叠加的形势，金砖国家一致认为要加强同其他新兴市场和发展中国家合作，进一步提升金砖机制的代表性，在重大国际和地区问题上发出更响亮的“金砖声音”，在携手应对挑战，维护新兴市场和发展中国家的共同利益方面继续作出努力。

我们注意到，包括伊朗、阿根廷在内的多个国家都表达了加入金砖的积极意愿。作为今年金砖主席国，中方积极支持金砖国家启动扩员进程，拓展“金砖+”合作。在6月23日举行的金砖国家领导人第十四次会晤上，金砖国家领导人就金砖扩员发出一致声音，支持讨论扩员标准和程序。中方将同金砖伙伴一道，稳步推进扩员进程，让更多志同道合的伙伴加入金砖“大家庭”。

彭博社记者：北约将在本周提出的“战略概念”文件中给中国贴上“系统性挑战”标签，同时强调中俄不断深化的伙伴关系。外交部对此有何回应？

赵立坚：作为冷战产物和全球最大军事联盟，北约长期固守陈旧的安全观念，早已沦为个别国家维持霸权的工具。北约所谓新战略文件，不过是新瓶装旧酒，实质上没有改变制造假想敌、搞阵营对抗的冷战思维。

中国奉行独立自主的和平外交政策，不干涉别国内政，不输出意识形态，更不搞长臂管辖、经济胁迫、单边制裁，何谈系统性挑战？中方推动构建人类命运共同体，推进高质量共建“一带一路”，提出全球发展倡议、全球安全倡议，为国际社会解决和平发展等重大问题提供了大量公共产品。中国的发展是全世界的机遇，不是任何人的挑战。我们严正要求北约立即停止散播针对中方的不实之词和挑衅言论。北约应该做的是放弃冷战思维、零和博弈、制造“敌人”的做法，不要在搞乱欧洲之后，企图再搞乱亚洲，搞乱全世界。

深圳卫视记者：据报道，美国哈德逊研究所于2022年5月设立了“中国中心”。美国前国务卿蓬佩奥担任该中心顾问委员会主席。发言人对此有何评论？

赵立坚：哈德逊研究所是美国保守派智库，近年多次为时任副总统彭斯、时任国务卿蓬佩奥等政客发表反华言论提供平台。该所还长期接受台湾当局资助，多次协助散布“台独”言论。

学术机构本应搭建各国交流互鉴的桥梁，而非挖下深沟高墙的战壕。学术机构本该成为增进国家间了解与合作的桥梁，而不是成为传播涉华谎言的集散地。相信大家会对所谓“中国中心”设立的真实目的、其可能的行为保持高度警惕，不会为个别反华势力火中取栗。

湖北广电记者：据报道，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利25日同伊朗外长阿卜杜拉希扬会晤并共见记者。博称，双方同意由欧方协助，推动伊美在未来几日内重启伊核问题全面协议恢复履约谈判。阿称，会谈积极全面，伊方重申了自身需求，强调愿于近期恢复相关谈判。同日，美国白宫国安会战略沟通协调员柯比称，美仍认为协议是防止伊拥核的最佳方式，仍愿重返伊核问题全面协议。中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到美国和伊朗将在欧盟协助下就伊核问题举行“间接谈判”。我们赞赏欧盟为重启伊核全面协议恢复履约谈判所做的努力。美方作为当前伊核危机的始作俑者，应切实履行重返全面协议的承诺，积极回应伊方合理关切，推动谈判早日重启并取得成果。其他方也应谨言慎行，多做有利于推进谈判的事。

外交谈判是解决伊核问题的唯一正确方式，维护全面协议符合国际社会的共同利益。中方始终坚定支持伊核问题政治解决进程，将继续建设性参与谈判，推动全面协议早日重返正轨，维护国际核不扩散体系，维护中东地区的和平与稳定。同时，我们也将坚定维护自身的正当合法权益。

路透社记者：澳大利亚、新西兰和其他太平洋岛国将在下月举行太平洋岛国论坛。消息人士透露，中联部希望在7月14日举办与太平洋岛国对话，这恰好是太平洋岛国论坛的最后一天。为何中方希望在太平洋岛国论坛结束当天与这些太平洋岛国举行会议？今年的太平洋岛国论坛取消了与包括中国在内的观察员国的对话。你对此有何评论？

赵立坚：关于第一个问题，当前中国同太平洋岛国关系发展良好，双方政府部门、立法机构、政党、民间、地方都保持着密切交往与合作。至于你提到的具体活动，请你向相关主管部门询问。

关于第二个问题，中方高度重视太平洋岛国论坛。中国成为论坛对话伙伴以来，积极参与论坛年度对话活动，至今从未缺席。我们充分尊重岛国方面今年暂不举行对话活动的决定，将就后续安排同论坛方保持密切沟通。

法新社记者：据报道，王毅国务委员兼外长将于7月参加在缅甸举行的第七届澜湄合作外长会。你能否证实？

赵立坚：我们会适时发布有关消息，请你继续关注。

《北京日报》记者：据报道，近日，日本最高法院对福岛核事故灾民要求国家赔偿的4起集体诉讼案作出统一判决，判决结果认定政府对核事故损失不承担赔偿责任。福岛核事故以来，共有约1.2万名核事故灾民发起约30起集体诉讼，要求政府和东京电力公司分别进行赔偿。业内人士指出，本次判决结果将对其他类似案件的判决产生巨大影响。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关报道。日本福岛第一核电站事故是迄今全球发生的最严重核事故之一。该事故造成大量放射性物质泄漏，对海洋环境、食品安全和人类健康带来深远影响。日本政府理应以负责任态度做好灾害赔偿、损毁核反应堆退役、核污染水处置等灾后处置工作。

我想强调的是，在福岛核事故核污染水处置问题上，日本政府的有关决策不仅关系到日本民众健康权等基本人权，还涉及环太平洋国家民众的权益。近期，日方不顾国内民众和国际社会反对，加速推进核污染水排海工程建设，可能很快批准核污染水排海方案，将错误方案变成既成事实。中方再次敦促日方重视各方正当合理关切，同包括周边邻国在内的利益攸关方和有关国际机构充分协商，寻找核污染水的妥善处置办法，停止强推排海方案。

彭博社记者：澳大利亚总理阿尔巴尼斯在赴北约峰会途中表示，中国政府应该吸取俄罗斯在乌克兰问题上“战略失败”的教训。他表示，这场战争表明，试图用武力强行改变一个主权国家会遭到抵抗。这显然是指武力夺取台湾的任何企图。你对此有何看法？

赵立坚：我们已经多次阐述中国在乌克兰危机方面的立场。我们也多次强调，台湾不是乌克兰，两者没有任何的可比性。台湾也不是一个主权国家。我们希望有关政客不要发表不负责任的言论。

澳亚卫视记者：据报道，美台举行“21世纪贸易倡议”磋商，讨论磋商路线图，以达成具有高标准承诺和有经济意义成果的协议。发言人对此有何评论？

赵立坚：中方坚决反对建交国与台湾进行任何形式的官方往来，包括商签具有主权意涵和官方性质的协定。

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。美方应该以实际行动恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止任何形式的美台官方往来，停止与台湾当局商签具有主权意涵和官方性质的协定，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号。民进党当局应趁早打消“倚美谋独”的算计，否则他们跳得越高，摔得越惨。

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