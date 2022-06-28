人民网华沙6月28日电 （记者于洋）为期5天的第11届世界城市论坛27日在波兰南部城市卡托维兹开幕。本届城市论坛的主题是“推动城市转型，筑就美好未来”，与会方将围绕应对新冠疫情、气候变化及冲突给城市带来的挑战展开讨论。

联合国秘书长古特雷斯当天在视频致辞中表示，城市对于构建一个更具包容性、可持续性和韧性的未来至关重要。联合国副秘书长兼联合国人居署执行主任谢里夫表示，人们迫切需要针对城市的创新解决方案，以应对新冠疫情、气候变化和冲突带来的三重危机。

住房和城乡建设部副部长姜万荣视频出席本届论坛的部长圆桌会议，他在发言中表示，近年来，中国坚持贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，加快推进城市发展方式转型，城市基础设施不断完善，城市人居环境不断改善，人民群众获得感、幸福感和安全感明显提升。

本届论坛期间，联合国人居署与上海世界城市日事务协调中心将共同举办“上海全球可持续发展城市奖”（简称“上海奖”）专题活动，27日宣布正式启动“上海奖”全球征集，邀请世界各国城市申报“上海奖”。“上海奖”是由联合国人居署与中国住房和城乡建设部、上海市人民政府共同设立的国际奖项。该奖项以城市可持续发展为主题，旨在表彰世界范围内在可持续发展方面取得突出进展的优秀城市。

世界城市论坛是由联合国人居署举办的国际会议，每两年召开一次，议题涉及城镇经济与社会发展等当今世界城市发展面临的紧迫问题。

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